Студент у США зібрав $ 27 тис. екс-викладачу, який став фактично бездомним (відео)

Чоловік був змушений жити у своєму автомобілі через відхід на пенсію, якої вистачило лише на виплату боргів.

У Фонтані, штаті Каліфорнія студент зібрав понад 27 тисяч доларів своєму колишньому викладачеві, коли дізнався, що він змушений жити в машині. Про це пише "Fox 11".

77-річний Хосе Вільярреуль працював на заміну в одній з місцевих шкіл. З переходом установи на дистанційне навчання через пандемію коронавірусу, викладач був змушений піти на пенсію. Після виходу на пенсію тих грошей, які він отримав, виявилося недостатньо для життя. Пенсії вистачило на виплату боргів, які накопичилися у Вільярреуля. Через це будинком для нього стала машина.

"Моє тіло адаптувалося до всіх нерівностей крісла в машині. Вона мені служить транспортним засобом, їдальнею і спальнею", — розповів Вільярреуль.

Але нещодавно з ним поспілкувався його колишній учень Стівен Нава, який бачив його майже щодня.

"Я був просто спустошений. Попустошений від реалій пандемії і того, як вона залишає вчителів без роботи. ...Я сказав йому, що ви допомагали мені працювати над моїм навчанням. Зрештою ви допомогли мені скласти тест з математики", — розповідає Нава про те, чому він вирішив допомогти викладачеві.

Після цієї розмови хлопець дав учителю 300 доларів, а також вирішив запустити сторінку збору коштів для викладача. Наразі зібрано 27,454 доларів. Чек на 27 000 однокласники і колишні студенти Вільярреля вручили в Громадському центрі літніх людей Фонтана на день народження вчителя.

"Моя перша думка була: "Я сплю? "Я досі не можу пережити цей досвід. Найсильніше почуття, яке в мене зараз є — це як обов'язок, який я повинен зробити для світу — це допомагати іншим людям. Я можу це зробити, і знайду спосіб для цього", — говорить Хосе.

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