В РФ военные летчики сыграли в хоккей на борту самолета, чтобы впечатлить министра (видео)

По данным СМИ, пол просторного самолета АН-124 "Руслан" застелили фанерой и залили каток.

В России на борту советского тяжелого транспортного самолета АН-124 "Руслан" военные летчики устроили необычный хоккейный матч.

Об этом сообщает портал Sport24.ru со ссылкой на Telegram-канал "Морячок".

По данным СМИ, таким образом военные летчики якобы хотели удивить министра обороны России Сергея Шойгу, который якобы должен был прибыть в Тверь с проверкой 10 марта.

По данным источника, сперва для состязания на коньках хотели использовать транспортник Ан-22 "Антей", но тот оказался слишком узким для хоккейного поля. В итоге подошел более просторный АН-124 "Руслан", чей пол застелили фанерой и залили каток.

"Руслан" с катком на борту якобы взлетел с тверского аэродрома Мигалово и приземлился на аэродроме Сеща в Брянской области. Предполагается, что в ходе этого полета и состоялся хоккейный матч в воздухе.

Присутствовал ли на "матче" Сергей Шойгу, не известно.

Отметим, во Флориде, США, три человека погибли в результате падения самолета на автомобиль 15 марта.