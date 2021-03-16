Самолет рухнул на автомобиль с ребенком во Флориде, три человека погибли (видео)

Авиакатастрофа и пожар перепугали людей в жилом квартале рядом с городским аэропортом.

Во Флориде, США, три человека погибли в результате падения самолета на автомобиль 15 марта. Подробности сообщает американский портал WSVN.

Авиакатастрофа произошла около 15:00 в городе Пембрук Пайнс неподалеку от местного аэропорта Норт-Перри. По данным спасателей, в момент крушения на борту одномоторного самолета Beechcraft Bonanza летели два человека, они погибли на месте. В спортивно-утилитарном автомобиле (SUV) ехали женщина с ребенком, после крушения обоих вытащили из машины и госпитализировали, однако малыш вскоре скончался.

Эксперты федеральной авиационной администрации выяснили, что вскоре после взлета Beechcraft пришлось вернуться обратно в сторону аэропорта. Самолет врезался во внедорожник рядом со взлетно-посадочной полосой после того, как зацепил линию электропередачи.

[ + – ] Спасатели достали людей из внедорожника после крушения самолета во Флориде Фото: SBS Miami

Американка Аннабель Фернандес предоставила видео с камеры дверного звонка своего дома, который находится напротив места крушения. На записи видно, как небольшой самолет упал прямиком на автомобиль, который ехал по дороге, снес его на обочину и взорвался, при этом горящее топливо разбрызгало на десятки метров вокруг.

"Мы услышали, будто взорвалась бомба, ужасный шум, и мы вышли на улицу, и все было в огне", — поделилась Аннабель Фернандес. — "Все было плохо, и вы знаете, он попал в машину. Самолет мог, знаете ли, всех нас забрать, мы в шоке".

[ + – ] Место крушения самолета в Пембрук Пайнс, Флорида Фото: CBS

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы, в Пожарном департаменте предполагают поломку двигателя. После крушения. На кадрах с воздуха видно, что большая часть самолета затормозила о забор аэропорта, обломки также разбросало вокруг. Спасатели быстро залили огонь пеной и предотвратили дальнейшее распространение пожара. Сейчас власти проводят расследование.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли после крушения военного самолета в Казахстане, еще двое получили травмы. По данным МЧС, Ан-26 пропал с радаров и совершил аварийную посадку на взлетной полосе в поселке Кызылту возле аэропорта Алматы, после чего загорелся.