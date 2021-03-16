Літак звалився на автомобіль з дитиною у Флориді, три людини загинули (відео)

Авіакатастрофа і пожежа перелякали людей у житловому кварталі поруч з міським аеропортом.

У Флориді, США, три людини загинули в результаті падіння літака на автомобіль 15 березня. Подробиці повідомляє американський портал WSVN.

Авіакатастрофа сталася близько 15:00 у місті Пембрук Пайнс недалеко від місцевого аеропорту Норт-Перрі. За даними рятувальників, на момент аварії на борту одномоторного літака Beechcraft Bonanza летіли двоє людей, вони загинули на місці. У спортивно-утилітарному автомобілі (SUV) їхали жінка з дитиною, після краху обох витягли з машини і госпіталізували, проте малюк незабаром помер.

Експерти федеральної авіаційної адміністрації з'ясували, що незабаром після зльоту Beechcraft довелося повернутися назад у сторону аеропорту. Літак врізався у позашляховик поруч зі злітно-посадковою смугою після того, як зачепив лінію електропередачі.

[ + – ] Рятувальники дістали людей з позашляховика після аварії літака у Флориді Фото: SBS Miami

Американка Аннабель Фернандес надала відео з камери дверного дзвінка свого будинку, який розташований навпроти місця аварії. На записі видно, як невеликий літак впав прямо на автомобіль, який їхав по дорозі, зніс його на узбіччя і вибухнув, при цьому паливо, що горить, розбризкано на десятки метрів навколо.

"Ми почули, ніби вибухнула бомба, жахливий шум, і ми вийшли на вулицю, і все було у вогні", — поділилася Аннабель Фернандес. — "Усе було погано, і ви знаєте, він потрапив у машину. Літак міг, знаєте, усіх нас забрати, ми шоковані".

[ + – ] Місце аварії літака в Пембрук Пайнс, Флорида Фото: CBS

Поки невідомо, що стало причиною катастрофи, у пожежному департаменті припускають несправність двигуна. Після краху. На кадрах з повітря видно, що більша частина літака загальмувала об паркан аеропорту, уламки також розкидало навколо. Рятувальники швидко залили вогонь піною і запобігли подальшому поширенню пожежі. Наразі влада проводить розслідування.

Раніше стало відомо, що чотири людини загинули після падіння військового літака в Казахстані, ще двоє отримали травми. За даними МНС, Ан-26 зник з радарів і здійснив аварійну посадку на злітній смузі в селищі Кизилту біля аеропорту Алмати, після чого загорівся.