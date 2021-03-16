У РФ військові льотчики зіграли в хокей на борту літака, щоб вразити міністра (відео)

За даними ЗМІ, підлогу просторого літака АН-124 "Руслан" застелили фанерою і залили ковзанку.

У Росії на борту радянського важкого транспортного літака АН-124 "Руслан" військові льотчики влаштували незвичайний хокейний матч.

Про це повідомляє портал Sport24.ru з посиланням на Telegram-канал "Морячок".

За даними ЗМІ, таким чином військові льотчики нібито хотіли здивувати міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який нібито повинен був прибути до Твері з перевіркою 10 березня.

За даними джерела, спершу для змагання на ковзанах хотіли використовувати транспортник Ан-22 "Антей", але той виявився занадто вузьким для хокейного поля. У результаті підійшов більш просторий АН-124 "Руслан", який застелили фанерою і залили ковзанку.

"Руслан" з катком на борту нібито злетів з тверського аеродрому Мигалове і приземлився на аеродромі Сеща в Брянській області. Передбачається, що в ході цього польоту і відбувся хокейний матч у повітрі.

Чи був присутній на "матчі" Сергій Шойгу, не відомо.

Зазначимо, що у Флориді, США, три людини загинули в результаті падіння літака на автомобіль 15 березня.