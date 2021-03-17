В США при стрельбе в трех массажных салонах погибли восемь человек

21-летний подозреваемый был задержан через несколько часов.

16 марта мужчина открыл стрельбу в трех массажных салонах в американском штате Джорджия, восемь человек погибли. Об этом сообщает Accociated Press.

21-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе, был задержан на юго-западе Джорджии через несколько часов.

Нападения начались около 17:00 по местному времени. Жертвами стали пять человек в массажном салоне в торговом центре в Акворте, около 50 км к северу от Атланты. Два человека погибли на месте, двое из трех госпитализированных позже умерли в больнице.

Около 17:50 полиция выехала на вызов в массажный салон в район Бакхед в Атланте. Там она обнаружила застреленными трех женщин. В то же время поступило сообщение о стрельбе в массажном салоне через улицу, где также нашли убитую женщину.

Начальник полиции Атланты Родни Брайант сообщил, что все застреленные — азиаты.

Подозреваемый в стрельбе в Акворте 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока попал на запись камер видеонаблюдения за несколько минут до нападения. Позже он был арестован в округе Крисп, примерно в 240 км от Атланты. Полиция считает, что он несет ответственность и за стрельбу в Атланте – его автомобиль находился в районе атакованных салонов во время нападений.

Напомним, в феврале 67-летний американец Грегори Ульрих открыл огонь в больнице Allina Health Care в городе Буффало, штат Миннесота. В результате стрельбы погиб один человек, еще четверо ранены. Атаку на медучреждение подозреваемый тщательно спланировал. Он остановился в мотеле по соседству с больницей, а во время обыска номера правоохранители нашли "дополнительные подозрительные предметы".