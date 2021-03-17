У США під час стрілянини в трьох масажних салонах загинули вісім осіб

21-річний підозрюваний був затриманий через кілька годин.

16 березня чоловік відкрив стрілянину в трьох масажних салонах в американському штаті Джорджія, вісім людей загинули. Про це повідомляє Accociated Press.

21-річний чоловік, підозрюваний у стрільбі, був затриманий на південному заході Джорджії через кілька годин.

Напади почалися приблизно о 17:00 за місцевим часом. Жертвами стали п'ять осіб у масажному салоні в торговому центрі в Акворті, майже 50 км на північ від Атланти. Двоє людей загинули на місці, двоє з трьох госпіталізованих пізніше померли в лікарні.

Приблизно о 17:50 поліція виїхала на виклик у масажний салон у район Бакхед в Атланті. Там вона виявила застреленими трьох жінок. У той же час надійшло повідомлення про стрілянину в масажному салоні через вулицю, де також знайшли вбиту жінку.

Начальник поліції Атланти Родні Брайант повідомив, що всі застрелені — азіати.

Підозрюваний у стрільбі в Акворті 21-річний Роберт Аарон Лонг із Вудстока потрапив на запис камер відеоспостереження за кілька хвилин до нападу. Пізніше він був заарештований в окрузі Крісп, приблизно в 240 км від Атланти. Поліція вважає, що він несе відповідальність і за стрілянину в Атланті — його автомобіль знаходився поблизу атакованих салонів під час нападів.

Нагадаємо, у лютому 67-річний американець Грегорі Ульріх відкрив вогонь в лікарні Allina Health Care у місті Буффало, штат Міннесота. Унаслідок стрілянини загинула одна людина, ще четверо поранені. Атаку на медустанову підозрюваний ретельно спланував. Він зупинився в мотелі по сусідству з лікарнею, а під час обшуку номера правоохоронці знайшли "додаткові підозрілі предмети".