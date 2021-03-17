Бразильская медицина находится в коллапсе из-за ситуации с короновирусом (инфографика)

В стране сменилось уже 4 министра здравоохранения. Однако нынешний глава ведомства не выступает за жесткие ограничения.

В Бразилии ситуация с распространением коронавируса становится все хуже. В среднем в стране занято около 80% койко-мест для больных. Об этом сообщает BBC.

Количество смертей от COVID-19 превысило 280 тысяч людей. На днях в стране зарегистрировали 2841 смерть — это антирекорд за все время пандемии. За минувшую неделю, в среднем умиралало по 1965 человек. В штате Риу-Гранди-ду-Сул свободных коек не осталось. В 25 из 27-ми штатов заполняемость мест в интенсивной терапии равно или превышает 80%.

[ + – ] Количество подтвержденных смертей в Бразилии от коронавируса Фото: BBC

В стране за время пандемии поменяли министра зравоохранения уже 4 раза. Нынешний министр Марсело Кейрога только сегодня (17 марта) вступил в должность. При этом он не выступает за введение изоляции или мер социального дистанцирования в стране. Кейрога призывает жителей страны лишь носить маски и мыть руки.

[ + – ] Зайнятость койко-мест интенсивной терапии (чем темнее цвет, тем хуже ситуация) Фото: BBC

Отмечается, что в Бразилии, вероятно, действует более агрессивный штамм вируса из Амазонки. Он может заражать даже тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Вероятность повторного заражения составляет от 25 до 60%. Об этом ранее также сообщало BBC.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству инфекций и смертей после США. Всего с момента начала пандемии в стране зарегистрировано более 11,6 миллиона инфекций и 282 тысячи смертей.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару призвал население "перестать ныть" из-за высокой смертности от коронавируса. Во время одного из своих выступлений президент страны заявил: "Перестань ныть. Как долго ты будешь плакать по этому поводу? Как долго ты будешь оставаться дома и все закрывать? Никто больше не выдержит этого, Опять же, мы сожалеем о смертях, но нам нужно решение".

Ранее в Бразилии отказались от планов закупить 150 млн доз российской вакцины "Спутник V".