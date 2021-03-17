Мировые продажи предметов искусства в 2020 году упали на 22%, – исследование

Несмотря на падение рынка, 28% арт-дилеров получили больше прибыли, чем в 2019 году, а 18% сохранили ее величину.

Объем продаж предметов искусства за 2020 году в мире сократился на 22%, составив $50,1 млрд. Однако рыночные игроки стали более гибкими, начали развивать инновационные подходы к своей работе. Это не только ограничило спад, но может привести к переформированию рынка в дальнейшие годы. Такой вывод сделан в ежегодном исследовании Art Basel and UBS Global Art Market Report.

Хотя во всех трех крупнейших арт-центрах: США, Великобритании и Большом Китае, наблюдался спад продаж, на эти ключевые рынки по-прежнему приходилась большая часть стоимости мировых продаж в 2020 году – 82%.

Несмотря на самый большой спад продаж с 2009 года, рынок США сохранил лидирующие позиции с долей в 42% от общемирового объема продаж, при этом Китай и Великобритания находятся на одном уровне с 20%.

Темпы падения продаж в минувшем году были значительными, но они все-таки далеки от краха на 36% в 2009 году, в период глобального финансового кризиса.

В прошлом году многие обеспеченные покупатели арта не ощутили существенного экономического ущерба из-за пандемии, говорит основатель компании Art Economics и соавтор доклада Клэр Макэндрю.

Состояние миллиардеров выросло на 32% (против падения на 45% в 2009 году). Среди менее обеспеченных людей были те, кто продолжили работать и зарабатывать, при этом не имея прежних статей расходов. "Это сыграло на руку рынку искусства в том плане, что у людей были время и деньги", – считает Макэндрю.

Продажи в прошлом году сократились во всех регионах как на публичных аукционах (на 30%), так и через дилеров (на 20%).

Возможность сократить основные операционные расходы позволила многим дилерам сохранить прибыльность в 2020 году: 28% были прибыльнее, чем в 2019 году, а 18% сохранили стабильный уровень чистой прибыли.

В целом рынок искусства в 2020 году пережил этап цифровизации. Онлайн-продажи арта выросли вдвое в минувшем году, достигнув рекордных $12,4 млрд, при этом их рыночная доля увеличилась до 25% по сравнению с 9% годом ранее.

49% состоятельных коллекционеров совершали покупки через онлайн-аукционы, 47% — через онлайн-залы галерей, 45% – на онлайн-выставках.

Однако дилеры отмечают, что основной объем онлайн-продаж был обеспечен за счет уже имеющихся клиентов. На долю новых покупателей пришлось 32% онлайн-продаж галерей по сравнению с 57% в 2019 году.

Напомним, несмотря на участие украинских авторов в международных биеннале, для мира наша культура все еще остается белым пятном. О том, почему так происходит и как это изменить, Фокус говорил с куратором Алисой Ложкиной.

Названы лучшие произведения мобильного фотоискусства 2020 года.