Світові продажі предметів мистецтва у 2020 році впали на 22%, — дослідження

Незважаючи на падіння ринку, 28% арт-дилерів отримали більше прибутку, ніж у 2019 році, а 18% зберегли її величину.

Обсяг продажів предметів мистецтва за 2020 рік у світі скоротився на 22%, становивши $ 50,1 млрд. Однак ринкові гравці стали більш гнучкими, почали розвивати інноваційні підходи до своєї роботи. Це не тільки обмежило спад, але може призвести до переформовування ринку в подальші роки. Такий висновок зроблено в щорічному дослідженні Art Basel and UBS Global Art Market Report.

Хоча у всіх трьох найбільших арт-центрах: США, Великобританії і Великому Китаї, спостерігався спад продажів, на ці ключові ринки, як і раніше, припадала більша частина вартості світових продажів у 2020 році — 82%.

Незважаючи на найбільший спад продажів з 2009 року, ринок США зберіг передові позиції з часткою в 42% від загальносвітового обсягу продажів, при цьому Китай і Великобританія на одному рівні з 20%.

Темпи падіння продажів у минулому році були значними, але вони все-таки далекі від краху на 36% у 2009 році, у період глобальної фінансової кризи.

У минулому році багато забезпечених покупців арту не відчули суттєвого економічного збитку через пандемію, говорить засновник компанії Art Economics і співавтор доповіді Клер Макендрю.

Статки мільярдерів зросли на 32% (проти падіння на 45% у 2009 році). Серед менш забезпечених людей були ті, хто продовжили працювати і заробляти, при цьому не маючи колишніх витрат. "Це зіграло на руку ринку мистецтва в тому плані, що в людей були час і гроші", — вважає Макендрю.

Продажі в минулому році скоротилися у всіх регіонах як на публічних аукціонах (на 30%), так і через дилерів (на 20%).

Можливість скоротити основні операційні витрати дозволила багатьом дилерам зберегти прибутковість у 2020 році: 28% були прибутковішими, ніж у 2019 році, а 18% зберегли стабільний рівень чистого прибутку.

У цілому ринок мистецтва у 2020 році пережив етап цифровізації. Онлайн-продажі арту виросли удвічі в минулому році, досягнувши рекордних $ 12,4 млрд, при цьому їхня ринкова частка збільшилася до 25% порівняно з 9% роком раніше.

49% заможних колекціонерів здійснювали покупки через онлайн-аукціони, 47% — через онлайн-зали галерей, 45% — на онлайн-виставках.

Однак дилери зазначають, що основний обсяг онлайн-продажів був забезпечений за рахунок уже наявних клієнтів. Частка нових покупців становить 32% онлайн-продажів галерей порівняно з 57% у 2019 році.

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