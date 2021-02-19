Названы лучшие произведения мобильного фотоискусства 2020 года (фото)

Фотографии-победители сделаны не только Apple iPhone, но и смартфонами других производителей.

Для фотографов, снимающих на смартфоны и планшеты, с 2011 года проводится ежегодный конкурс Mobile Photography Awards.

При оценке работ учитываются творческий подход, оригинальность и то, насколько работа соответствует теме конкурса – созданию инновационных изображений вне зависимости от того, каким устройством пользуется фотограф.

[ + – ] Одна из работ обладателя Гран-при конкурса Дэна Лю

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку с октября до середины декабря, оплатив вступительный взнос, который составляет $15 за одно изображение, $30 – за три, $50 – за шесть, за $100 можно загрузить 15 снимков, а в категории "Фотоэссе" вступительный взнос составляет $29.

[ + – ] Победитель в категории "Передвижение" - "Untitled", Xiaomi MI10, фотограф Chen Ma

Денежные награды конкурса не очень большие. Победители в категориях получают по $500, а обладатель гран-при – $3000. Но победители и финалисты получают довольно хороший PR и продвижение по всему миру, поэтому желающих участвовать в конкурсе довольно много.

[ + – ] Победитель в категории "Вода, снег, лед" - "San Clemente", iPhone XS Max, фотограф Roger Clay

В 2020 году конкурс проходил в 20 категориях, охватывающих практически все возможные жанры:

Глаза мира / Eyes of the world

Архитектура и дизайн / Architecture & Design

Черное и белое / Black and White

Цифровой арт и фотоиллюстрации / Digital art & Photo illustration

Пейзаж / Landscapes /

Макро и детали / Macro & Details

Природа и дикие животные / Nature & Wildlife

Люди / People

Фотожурналистика / Photo journalism

Портрет / Portraits

Темнота / The Darkness

Путешествия и приключения / Travel & Adventure

Натюрморт / Still life

Селфи / Self-portraits

Силуэты / Silhouettes

Уличная фотография / Street photography

Передвижение / Transportation

Визуальные эффекты и слои / Visual FX

Вода, снег, лед / Waterscapes/Snow/Ice

Фотоэссе / Photo essay

[ + – ] Победитель в категории "Уличная фотография" - "Stuart Street, Boston", iPhone 7, фотограф Jeff Larason

"Работы-победители 10-й премии Mobile Photography Awards стали свидетельством еще одного года стремительного развития камер для мобильных телефонов, – сказал Дэниел Берман, основатель конкурса. – iPhone по-прежнему наиболее широко используется участниками, но в этом году мы увидели больше разнообразных телефонов с камерой, чем когда-либо прежде. Каждый проводимый нами конкурс показывает, что качество мобильных фотографий растет не по дням, а по часам".

Главный приз в этом году получил китайский фотограф Дэн Лю, который использовал для съемки Apple iPhone 11 Pro Max.

Жюри выделило несколько снимков Лю, заявив, что композиционные навыки и умение создавать убедительные повествования подняли его на первое место.

"Несомненно, его мастерство композиции, перспективы, света, эмоций в действиях и портретах. Это все вместе с удачным выбором момента съемки делают его достойным награды", – отметил Родриго Ривас, один из членов жюри.

"Фотографии Дэна Лю очаровывают, хочется остановиться перед ними, чтобы увидеть историю, содержащуюся внутри", – добавила другой член жюри Доминика Кошовска.

Напомним, Фокус ранее опубликовал подборки "Эпидемия и одиночество. Главные фотографии 2020 года" и "Дико красиво. Лев, манул, амурский тигр и пума — лучшие фото больших кошек 2020".