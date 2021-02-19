Названы лучшие произведения мобильного фотоискусства 2020 года (фото)
Фотографии-победители сделаны не только Apple iPhone, но и смартфонами других производителей.
Для фотографов, снимающих на смартфоны и планшеты, с 2011 года проводится ежегодный конкурс Mobile Photography Awards.
При оценке работ учитываются творческий подход, оригинальность и то, насколько работа соответствует теме конкурса – созданию инновационных изображений вне зависимости от того, каким устройством пользуется фотограф.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку с октября до середины декабря, оплатив вступительный взнос, который составляет $15 за одно изображение, $30 – за три, $50 – за шесть, за $100 можно загрузить 15 снимков, а в категории "Фотоэссе" вступительный взнос составляет $29.
Денежные награды конкурса не очень большие. Победители в категориях получают по $500, а обладатель гран-при – $3000. Но победители и финалисты получают довольно хороший PR и продвижение по всему миру, поэтому желающих участвовать в конкурсе довольно много.
В 2020 году конкурс проходил в 20 категориях, охватывающих практически все возможные жанры:
- Глаза мира / Eyes of the world
- Архитектура и дизайн / Architecture & Design
- Черное и белое / Black and White
- Цифровой арт и фотоиллюстрации / Digital art & Photo illustration
- Пейзаж / Landscapes /
- Макро и детали / Macro & Details
- Природа и дикие животные / Nature & Wildlife
- Люди / People
- Фотожурналистика / Photo journalism
- Портрет / Portraits
- Темнота / The Darkness
- Путешествия и приключения / Travel & Adventure
- Натюрморт / Still life
- Селфи / Self-portraits
- Силуэты / Silhouettes
- Уличная фотография / Street photography
- Передвижение / Transportation
- Визуальные эффекты и слои / Visual FX
- Вода, снег, лед / Waterscapes/Snow/Ice
- Фотоэссе / Photo essay
"Работы-победители 10-й премии Mobile Photography Awards стали свидетельством еще одного года стремительного развития камер для мобильных телефонов, – сказал Дэниел Берман, основатель конкурса. – iPhone по-прежнему наиболее широко используется участниками, но в этом году мы увидели больше разнообразных телефонов с камерой, чем когда-либо прежде. Каждый проводимый нами конкурс показывает, что качество мобильных фотографий растет не по дням, а по часам".
Главный приз в этом году получил китайский фотограф Дэн Лю, который использовал для съемки Apple iPhone 11 Pro Max.
Жюри выделило несколько снимков Лю, заявив, что композиционные навыки и умение создавать убедительные повествования подняли его на первое место.
"Несомненно, его мастерство композиции, перспективы, света, эмоций в действиях и портретах. Это все вместе с удачным выбором момента съемки делают его достойным награды", – отметил Родриго Ривас, один из членов жюри.
"Фотографии Дэна Лю очаровывают, хочется остановиться перед ними, чтобы увидеть историю, содержащуюся внутри", – добавила другой член жюри Доминика Кошовска.
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