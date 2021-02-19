Названі кращі зразки мобільного фотомистецтва 2020 року (фото)
Фотографії-переможці зроблені не тільки Apple iPhone, але і смартфонами інших виробників.
Для фотографів, що знімають на смартфони та планшети, з 2011 року проводиться щорічний конкурс Mobile Photography Awards.
При оцінці робіт враховуються творчий підхід, оригінальність і те, наскільки робота відповідає темі конкурсу — створення інноваційних зображень незалежно від того, яким пристроєм користується фотограф.
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно подати заявку з жовтня до середини грудня, сплативши вступний внесок, який становить $ 15 за одне зображення, $ 30 — за три, $ 50 — за шість, за $ 100 можна завантажити 15 знімків, а в категорії "фотоесе" вступний внесок становить $ 29.
Грошові нагороди конкурсу не дуже великі. Переможці в категоріях отримують по $ 500, а володар гран-прі — $ 3000. Але переможці та фіналісти отримують досить хороший PR і просування по всьому світу, тому охочих брати участь у конкурсі досить багато.
У 2020 році конкурс проходив у 20 категоріях, що охоплюють практично всі можливі жанри:
- Очі світу/Eyes of the world
- Архітектура і дизайн/Architecture & Design
- Чорне і біле/Black and White
- Цифровий арт і фотоілюстрації/Digital art & Photo illustration
- Пейзаж/Landscapes /
- Макро і деталі/Macro & Details
- Природа і дикі тварини/Nature & Wildlife
- Люди/People
- Фотожурналістика/Photo journalism
- Портрет/Portraits
- Темрява/The Darkness
- Подорожі та пригоди/Travel & Adventure
- Натюрморт/Still life
- Селфі/Self-portraits
- Силуети/Silhouettes
- Вулична фотографія/Street photography
- Пересування/Transportation
- Візуальні ефекти і шари/Visual FX
- Вода, сніг, лід/Waterscapes/Snow/Ice
- Фотоесе/Photo essay
"Роботи-переможці 10-ї премії Mobile Photography Awards стали свідченням ще одного року стрімкого розвитку камер для мобільних телефонів, — сказав Деніел Берман, засновник конкурсу. — iPhone, як і раніше, найбільш широко використовується учасниками, але в цьому році ми побачили більше різноманітних телефонів з камерою, ніж будь-коли раніше. Кожен проведений нами конкурс показує, що якість мобільних фотографій зростає не по днях, а по годинах".
Головний приз у цьому році отримав китайський фотограф Ден Лю, який використовував для зйомки Apple iPhone 11 Pro Max.
Журі виділило кілька знімків Лю, заявивши, що композиційні навички та вміння створювати переконливі розповіді підняли його на перше місце.
"Безсумнівно, його майстерність композиції, перспективи, світла, емоцій у діях і портретах. Це все разом з вдалим вибором моменту зйомки роблять його гідним нагороди", — зазначив Родріго Рівас, один з членів журі.
"Фотографії Дена Лю зачаровують, хочеться зупинитися перед ними, щоб побачити історію, що міститься всередині", — додала інший член журі Домініка Кошовська.
Нагадаємо: Фокус раніше опублікував збірки "Епідемія і самотність. Головні фотографії 2020 року " і "Дико красиво. Лев, манул, амурський тигр і пума — кращі фото великих кішок 2020".