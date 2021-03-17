НАТО намерено наращивать свое присутствие в Черном море

Такое решение, рассказал глава Альянса, было принято из-за агрессивных действий России в оккупированном Крыму.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время итоговой встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, заявил о планах увеличить присутствие блока в акватории Черного моря. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. И мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе. Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И поэтому мы работаем над усилением нашего присутствия в Черноморском регионе", — заявил Генсек.

По словам Столтенберга, НАТО также поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и призывает РФ прекратить оккупацию Абхазии и Южной Осетии, и вывести все свои войска.

Напомним, 16 марта ВМС Украины провели совместные учения с группой кораблей НАТО у берегов Одессы.

10 марта Генсек НАТО заявлял, что бюджет блока увеличили на 119 миллиардов из-за агрессивной политики России.

"Мы увеличили в три раза количество сил реагирования НАТО, сил высокой готовности, и увеличили инвестиции в оборону — 119 дополнительных миллиардов (долларов) от союзников в Европе и Канаде с 2014 года", — отметил Йенс Столтенберг".

До этого Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нужно изменить стратегию отношений с РФ из-за агрессии против Украины. По его прогнозу, новую концепцию разработают к саммиту в 2021 году