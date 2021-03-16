ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с НАТО (фото)

Это уже вторые совместные тренировки на море с начала 2021 года

Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО.

Об этом во вторник, 16 марта информирует в Facebook пресс-служба ВМС.

Сообщается, что противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы десятого марта.

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО провели совместные тренировки на море типа PASSEX", – сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, цель тренировки – отработка взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Испании.

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"Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", – сообщили в пресс-службе, уточнив, что это – вторые в 2021 году тренировки подобного типа с участием украинских ВМС и кораблей НАТО.

Напомним, 11 марта под руководством Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины прошла операция группировки войск рядом с административной границей оккупированного Крыма. Главная цель учений — повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда и при каких условиях Украина может получить план действий для членства в НАТО.

"Я думаю, что очень скоро мы сможем получить ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получения плана действий для членства в НАТО", – заявила она.