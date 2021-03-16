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ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с НАТО (фото)

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ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua | Военно-морские учения

Это уже вторые совместные тренировки на море с начала 2021 года

Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО.

Об этом во вторник, 16 марта информирует в Facebook пресс-служба ВМС.

Сообщается, что противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы десятого марта.

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО провели совместные тренировки на море типа PASSEX", – сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, цель тренировки – отработка взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Испании.

ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
Военно-морские учения
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,
ВМС Украины, НАТО, корабли, Черное море, учения,

"Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", – сообщили в пресс-службе, уточнив, что это – вторые в 2021 году тренировки подобного типа с участием украинских ВМС и кораблей НАТО.

Напомним, 11 марта под руководством Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины прошла операция группировки войск рядом с административной границей оккупированного Крыма. Главная цель учений — повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда и при каких условиях Украина может получить план действий для членства в НАТО.

"Я думаю, что очень скоро мы сможем получить ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получения плана действий для членства в НАТО", – заявила она.