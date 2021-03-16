ВМС України провели в Чорному морі спільні навчання з НАТО (фото)

Це вже другі спільні тренування на морі з початку 2021 року

Військово-морські сили України провели в Чорному морі спільні навчання з кораблями постійної морської протимінної групи НАТО.

Про це у вівторок, 16 березня інформує у Facebook прес-служба ВМС.

Повідомляється, що протимінна група кораблів НАТО зайшла в порт Одеси десятого березня.

"В акваторії Чорного моря катерна тактична група військово-морських сил ЗС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО провели спільні тренування на морі типу PASSEX", — сказано в повідомленні.

За даними військового відомства, мета тренування — відпрацювання взаємодії між екіпажами кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Іспанії.

[ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання [ + – ] Військово-морські навчання Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Були відпрацьовані тренування протимінних дій у складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника, проведення корабельно-бойових навчань", — повідомили в прес-службі, уточнивши, що це — другі у 2021 році тренування подібного типу за участю українських ВМС і кораблів НАТО.

Нагадаємо, що 11 березня під керівництвом Командування об'єднаних сил Збройних сил України пройшла операція угруповання військ поряд з адміністративним кордоном окупованого Криму. Головна мета навчань — підвищення рівня взаємодії Збройних сил з усіма складовими сил безпеки та оборони України.

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла, коли і за яких умов Україна може отримати план дій для членства в НАТО.

"Я думаю, що дуже скоро ми зможемо отримати відповідь на це запитання. У межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій для членства в НАТО", — заявила вона.