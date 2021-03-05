Украина до конца года получит ответ по ПДЧ для вступления в НАТО, - Стефанишина

Для получения плана действий для членства в Альянсе Украине необходимо провести ряд реформ.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда и при каких условиях Украина может получить план действий для членства в НАТО. Об этом она сообщила в эфире "Право на владу".

"Я думаю, что очень скоро мы сможем получить ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получения плана действий для членства в НАТО", — заявила Стефанишина.

По ее словам, НАТО от Украины требует реформы оборонных закупок, СБУ, служб внутренней безопасности. А также реформы, которые касаются верховенства права, сектора безопасности и обороны. Среди прочих требований отмечается работа со столицами стран-участниц Альянса.

Стефанишина отметила, что Украине удалось получить статус партнера с расширенными возможности не потому что страна просила об этом, а потому что члены Альянса признали, что Украина делает для этого свой взнос.

Экс-министр МИДа Павел Климкин считает, что Украина будет в НАТО через 10 плюс-минус два года.

Напомним, 25 февраля президент Украины провел телефонный разговор с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Среди обсуждаемых вопросов был вопрос о безопасности в Черноморском регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что для вступления в Альянс Украине необходимо сосредоточиться на ключевых реформах. В частности, украинцам нужно доказать, что у них есть демократический и политический контроль на Вооруженными силами и структурами для обороны.