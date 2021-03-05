Україна до кінця року отримає відповідь щодо ПДЧ для вступу в НАТО, — Стефанишина

Для отримання плану дій для членства в Альянсі Україні необхідно провести низку реформ.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла, коли і за яких умов Україна може отримати план дій для членства в НАТО. Про це вона повідомила в ефірі "Право на владу".

"Я думаю, що дуже скоро ми зможемо отримати відповідь на це питання. Упродовж цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій для членства в НАТО", — заявила Стефанишина.

За її словами, НАТО від України вимагає реформи оборонних закупівель, СБУ, служб внутрішньої безпеки. А також реформи, які стосуються верховенства права, сектору безпеки й оборони. Серед інших вимог зазначається робота зі столицями країн-учасниць Альянсу.

Стефанишина зазначила, що Україні вдалося отримати статус партнера з розширеними можливостями не тому що країна просила про це, а тому що члени Альянсу визнали, що Україна робить для цього свій внесок.

Екс-міністр МЗС Павло Клімкін вважає, що Україна буде в НАТО через 10 плюс-мінус два роки.

Нагадаємо, 25 лютого президент України провів телефонну розмову з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Серед обговорюваних питань було питання про безпеку в Чорноморському регіоні.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для вступу в Альянс Україні необхідно зосередитися на ключових реформах. Зокрема, українцям потрібно довести, що в них є демократичний і політичний контроль над Збройними силами та структурами для оборони.