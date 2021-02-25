"Хороший разговор": Зеленский и генсек НАТО поговорили по телефону

Глава государства поблагодарил Столтенберга за поддержку стремления Украины к членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 февраля, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Обсуждалась важность проведения в Украине реформ и ситуация с безопасностью в Черноморском регионе.

Генсек НАТО у себя в Twitter отметил, что состоялся хороший разговор с украинским президентом.

"Хороший разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и безопасность в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", – написал Столтенберг.

Владимир Зеленский, в свою очередь, у себя в Twitter отметил, что для Украины чрезвычайно важно приобщаться к стандартам Альянса.

"Сотрудничество с NATO для Украины чрезвычайно важно. Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", – написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Столтенберга за поддержку стремления Украины к членству в НАТО.

"Наша ближайшая цель – ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, потому что они в первую очередь укрепляют наш оборонный сектор", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что для вступления в Альянс Украине необходимо сосредоточиться на ключевых реформах. В частности, украинцам нужно доказать, что у них есть демократический и политический контроль на Вооруженными силами и структурами для обороны. Пока же страна остается партнером НАТО с расширенными возможностями.

В июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что не стоит выносить в ранг культа предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, потому что конечной целью Киева является именно вступление в Альянс.