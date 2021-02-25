"Хороша розмова": Зеленський і генсек НАТО поговорили по телефону

Голова держави подякував Столтенбергу за підтримку прагнення України до членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 лютого, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Обговорювалася важливість проведення в Україні реформ і ситуація з безпекою в Чорноморському регіоні.

Генсек НАТО в себе у Twitter зазначив, що відбулася хороша розмова з українським президентом.

"Хороша розмова з президентом Зеленським. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ і безпеку в Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство", — написав Столтенберг.

Володимир Зеленський, у свою чергу, у себе у Twitter зазначив, що для України надзвичайно важливо долучатися до стандартів Альянсу.

"Співпраця з NATO для України надзвичайно важлива. Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство і дружбу", — написав Зеленський.

Голова держави подякував Столтенбергу за підтримку прагнення України до членства в НАТО.

"Наша найближча мета — ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, тому що вони в першу чергу зміцнюють наш оборонний сектор", — додав Зеленський.

Нагадаємо: раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для вступу в Альянс Україні необхідно зосередитися на ключових реформах. Зокрема, українцям потрібно довести, що в них є демократичний і політичний контроль на Збройними силами та структурами для оборони. Поки ж країна залишається партнером НАТО з розширеними можливостями.

У червні 2020 року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhance Opportunities Partner). Володимир Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну — членство в НАТО. За його словами, Україна йде в НАТО, тому що членство в Альянсі дозволить організувати безпеку в регіоні.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив думку, що не варто виносити в ранг культу надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, тому що кінцевою метою Києва є саме вступ до Альянсу.