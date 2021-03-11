ВСУ проводят антидиверсионные учения на админгранице с Крымом (видео)

Учения проводят в районе потенциально опасных объектов инфраструктуры и в разное время суток.

Под руководством Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины проходит операция группировки войск рядом с административной границей оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Командования в Фейсбуке.

Главная цель учений — повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. Во время учений отрабатываются противодействия возможным диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры.

Учения проводятся в условиях приближенных к боевым в дневное и ночное время суток.

"Уверенные и отлаженные действия, быстрое реагирование на изменение в обстановке, показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения заданий по назначению", — заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военнослужащие отрабатывают маскировку на местности, развертывание и передвижение малыми группами.

Напомним, 9 марта в соцсетях появилось видео переброски тяжелой техники ВСУ в зону проведения ООС.

26 февраля в Херсонской области была замечена колонна военной техники с "Точкой-У". Она якобы передвигалась в 30 километрах от Крыма.