"Точки-У" на границе с Крымом: в соцсетях появилось видео возможной переброски ОТРК

Колонна военной техники якобы была замечена в районе н.п Новоалексеевка в 30 км от границы с Крымом.

В Херсонской области на границе с Крымом якобы была замечена переброска оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". Видео разместил российский телеграм-канал "Военный обозреватель".

"ВС Украины перебрасывают оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У" в Херсонскую область", — пишет Военный обозреватель, — "Колонна военной техники замечена в районе н.п Новоалексеевка в 30 км от границы с Крымом".

[ + – ] "Предположительная переброска ОТРК "Точка-У" в Херсонскую область"

[ + – ] Новоалексеевка на карте Украины

Как сообщает Министерство обороны Украины, в начале февраля в Херсонской области проходили учения, направленные на улучшение взаимодействия с тактическим военным десантом. Во время учебы экипажам предстояло высадить разведывательные группы в район ведения боевых действий, предоставить им огневую поддержку и эвакуировать с места выполнения поставленных задач, — отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Но об использовании ОТРК на этих учениях не объявлялось.

А 13 февраля пехотинцы на Херсонщине тренировались в уничтожении наземных целей из ракетных установок на полигоне "Олешковские пески". Во время одного из занятий военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады провели учебные боевые стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2. Но снова без присутствия ОТРК.

Фото: Министерство обороны Украины

"Точка-У" — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который начал поступать в войска ещё в 1989 году. Это высокоточная система с дальностью полета баллистической ракеты от 15 до 120 км. Тем не менее советский ОТРК устарел, а сроки эксплуатации его ракет заканчиваются.

Также "Точка-У" активно использовалась армянской стороной во время Второй Карабахской войны.

Напомним, в этом месяце ВСУ провели учения с НАТО. В рамках первого международного Союзнического зимнего похода в горы "Закаленные войной", военные из Украины и стран НАТО поднялись на самую высокую точку Украины — Говерлу.

Также в годовщину аннексии Крыма Фокус вспомнил, как россияне готовились к оккупации полуострова задолго до 2014 года.