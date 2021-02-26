"Точки-У" на кордоні з Кримом: у соцмережах з'явилося відео можливого перекидання ОТРК
Колону військової техніки нібито помітили в районі н.п. Новоолексіївка в 30 км від кордону з Кримом.
У Херсонській області на кордоні з Кримом нібито помітили перекидання оперативно-тактичного ракетного комплексу "Точка-У". Відео розмістив російський телеграм-канал "Військовий оглядач".
"ЗС України перекидають оперативно-тактичні ракетні комплекси "Точка-У" в Херсонську область", — пише Військовий оглядач, — "Колона військової техніки помічена в районі н.п. Новоолексіївка в 30 км від кордону з Кримом".
Як повідомляє Міністерство оборони України, на початку лютого в Херсонській області проходили навчання, спрямовані на поліпшення взаємодії з тактичним військовим десантом. Під час навчання екіпажам належало висадити розвідувальні групи в район ведення бойових дій, надати їм вогневу підтримку і евакуювати з місця виконання поставлених завдань, — зазначив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Але про використання ОТРК на цих навчаннях не оголошували.
А 13 лютого піхотинці на Херсонщині тренувалися в знищенні наземних цілей з ракетних установок на полігоні "Олешківські піски". Під час одного із занять військовослужбовці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади провели навчальні бойові стрільби із зенітних установок ЗУ-23-2. Але знову без присутності ОТРК.
"Точка-У" — це оперативно-тактичний ракетний комплекс, який почав надходити у війська ще у 1989 році. Це високоточна система з дальністю польоту балістичної ракети від 15 до 120 км. Проте радянський ОТРК застарів, а терміни експлуатації його ракет закінчуються.
Також "Точка-У" активно використовувалася вірменською стороною під час Другої Карабахської війни.
Нагадаємо, цього місяця ЗСУ провели навчання з НАТО. У межах першого міжнародного союзницького зимового походу в гори "Загартовані війною", військові з України і країн НАТО піднялися на найвищу точку України — Говерлу.
Також в річницю анексії Криму Фокус згадав, як росіяни готувалися до окупації півострова задовго до 2014 року.