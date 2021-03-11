ЗСУ проводять антидиверсійні навчання на адмінкордоні з Кримом (відео)

Навчання проводять в районі потенційно небезпечних об'єктів інфраструктури і в різний час доби.

Під керівництвом Командування обʼєднаних сил Збройних сил України проходить операція угруповання військ поряд з адміністративним кордоном окупованого Криму. Про це повідомляє прес-служба Командування у Фейсбуці.

Головна мета навчань — підвищення рівня взаємодії Збройних сил з усіма складовими сил безпеки і оборони України. Під час навчань відпрацьовуються протидії можливим диверсіям на потенційно небезпечних обʼєктах інфраструктури.

Навчання проводяться в умовах наближених до бойових в денний і нічний час доби.

"Упевнені і налагоджені дії, швидке реагування на зміну в обстановці, показали здатність підрозділів до пошуку і знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням", — заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Військовослужбовці відпрацьовують маскування на місцевості, розгортання і пересування малими групами.

Нагадаємо, 9 березня у соцмережах зʼявилося відео перекидання важкої техніки ЗСУ в зону проведення ООС.

26 лютого в Херсонській області помітили колону військової техніки з "Точкою-У". Вона нібито пересувалася в 30 кілометрах від Криму.