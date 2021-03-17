НАТО має намір посилювати свою присутність у Чорному морі

Таке рішення, розповів голова Альянсу, було прийнято через агресивні дії Росії в окупованому Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час підсумкової зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив про плани збільшити присутність блоку в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Безпека Чорного моря є пріоритетом для НАТО і Грузії. І ми стурбовані тривалим нарощуванням російської військової потужності в регіоні. Росія використовує Крим для перекидання військ у Чорне море. І тому ми працюємо над посиленням нашої присутності в Чорноморському регіоні", — заявив Генсек.

За словами Столтенберга, НАТО також підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії і закликає РФ припинити окупацію Абхазії і Південної Осетії та вивести всі свої війська.

Нагадаємо, що 16 березня ВМС України провели спільні навчання з групою кораблів НАТО біля берегів Одеси.

10 березня Генсек НАТО заявляв, що бюджет блоку збільшили на 119 мільярдів через агресивну політику Росії.

"Ми збільшили в три рази кількість сил реагування НАТО, сил високої готовності, і збільшили інвестиції в оборону — 119 додаткових мільярдів (доларів) від союзників у Європі і Канаді з 2014 року", — зазначив Єнс Столтенберг".

До цього Єнс Столтенберг заявив, що НАТО потрібно змінити стратегію відносин з РФ через агресію проти України. За його прогнозом, нову концепцію розроблять до саміту у 2021 році