В Москве неизвестный пригрозил отравить продукты в магазинах и требует криптовалюту, – СМИ

Аноним якобы отправил электронные письма с угрозами добавить крысиный яд в детские каши и повтыкать иглы в ягоды.

В Москве неизвестный отправил на электронные адреса магазинов Metro Cash & Carry письма-угрозы отравить все продукты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что некоторое время назад сотрудники трех московских магазинов Metro Cash & Carry якобы получили письма с угрозами. Автор анонимки якобы потребовал перевести на его криптокошелек пять миллионов рублей (около двух миллионов гривен).

В случае невыполнения своего требования неизвестный пригрозил отравить все продукты в указанных торговых точках: в соки, молоко и фрукты ввести концентрат этиленгликоля, в каши и детские смеси добавить кристаллический крысиный яд, а также повтыкать швейные иглы в ягоды и фрукты.

Как сообщает Ridus.ru, пресс-служба российского подразделения компании METRO Cash & Carry подтвердила сообщения в Cети о том, что неизвестный вымогатель угрожал отравить продукты питания в торговых центрах компании в Москве.

"Ряд торговых центров METRO в Москве получили угрозы о возможном отравлении товаров в будущем", – подтвердила "Ридусу" пресс-служба компании.

Как сообщили изданию в METRO, фирма сотрудничает в обеспечении безопасности магазинов с "компетентными органами" и "усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах".

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