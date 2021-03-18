У Москві невідомий погрожував отруїти продукти в магазинах і вимагає криптовалюту, — ЗМІ

Анонім нібито відправив електронні листи з погрозами додати щурячу отруту в дитячі каші і повтикати голки в ягоди.

У Москві невідомий відправив на електронні адреси магазинів Metro Cash & Carry листи-погрози отруїти всі продукти. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначається, що деякий час тому співробітники трьох московських магазинів Metro Cash & Carry нібито отримали листи з погрозами. Автор анонімки нібито зажадав перевести на його криптогаманець п'ять мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень).

У разі невиконання своїх вимог невідомий погрожував отруїти всі продукти в зазначених торгових точках: у соки, молоко та фрукти ввести концентрат етиленгліколю, у каші і дитячі суміші додати кристалічну щурячу отруту, а також повтикати швейні голки в ягоди і фрукти.

Як повідомляє Ridus.ru, пресслужба російського підрозділу компанії METRO Cash & Carry підтвердила повідомлення в мережі про те, що невідомий вимагач погрожував отруїти продукти харчування в торговельних центрах компанії в Москві.

"Ряд торгових центрів METRO в Москві отримали погрози про можливе отруєння товарів у майбутньому", — підтвердила "Рідус" пресслужба компанії.

Як повідомили виданню в METRO, фірма співпрацює в організації безпеки магазинів з "компетентними органами" і "посилила контроль у всіх торгових і розподільних центрах".

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