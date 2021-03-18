Умер президент Танзании, отрицавший пандемию коронавируса

Сообщалось, что Джон Магуфули в начале марта заболел COVID-19 и был госпитализирован в тяжелом состоянии

61-летний президент Танзании Джон Магуфули, который не верил в пандемию коронавируса, был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам оппозиции – заболев COVID-19. Официально, причиной смерти стала "сердечная болезнь" от которой он страдал более 10 лет. Об этом пишет CNN.

О смерти президента сообщила вице-президент Самиа Сулуху Хасан, которая сейчас исполняет обязанности президента Танзании. Хотя дата ее приведения к присяге пока не объявлена, ожидается, что она станет первой женщиной-президентом страны.

"Президент Джон Магуфули умер от сердечной болезни, с которой боролся более 10 лет", — сказала Самиа. Она добавила, что президент с воскресенья лечился в больнице Мзена в административном центром страны и исторической столице Дар-эс-Салам. В стране объявлен 14 дней национального траура.

[ + – ] Траур в Танзании/Фото: Africa News

Магуфули, который обычно еженедельно посещал воскресные церковные службы, не появлялся на публике с 27 февраля, что породило слухи о том, что он болен и лечится в Индии.

Когда стало известно о смерти президента, лидер оппозиции Зитто Кабве выразил соболезнования семье Магуфули. "Это беспрецедентный момент для нашей Объединенной Республики Танзания, который, несомненно, затронет всех нас в очень личном плане. Мои мысли и молитвы с мамой Джанет и всей семьей нашего покойного президента", — говорится в заявлении лидера партии ACT-Wazalendo.

Джон Помбе Джозеф Магуфули был избран пятым президентом Танзании в октябре 2015 года, его прозвали "Бульдозером" за его жесткую политику и борьбу против полиции.

Впрочем, его критиковали за закрытие независимых СМИ, запрет митингов и преследование оппозиционеров.

В начале пандемии коронавируса Магуфули отвергал серьезность заболевания, призывая своих граждан "отгонять коронавирус молитвами" и утверждая, что "сатанинский вирус не может жить в теле Иисуса Христа". Рост количества заболевших он связывал с неисправными тестами.

В июне 2020 года он заявил, что его страна искоренила коронавирус "по милости Бога", поставил под сомнение безопасность иностранных вакцин против COVID-19 и не планировал вводить глобальную вакцинацию для граждан страны, призывая их лечится травами и паром.

Танзания не сообщала данные о COVID-19 с апреля 2020 года, что побудило Всемирную организацию здравоохранения призвать Танзанию опубликовать данные о коронавирусе и усилить меры общественного здравоохранения.

В прошлом месяце посольство США в Дар-эс-Саламе предупредило, что число заболевших в Танзании растет с января, но точное количество их неизвестно.

Когда Магуфули перестал появляться на публике, оппозиционные политики заявили, что он заболел коронавирусом и тайно лечился в Индии под чужим именем. Позже появилась информация, что он секретно лечится в Найроби, Кения.