Помер президент Танзанії, котрий заперечував пандемію коронавірусу

Повідомлялося, що Джон Магуфулі на початку березня захворів на COVID-19 і був госпіталізований у важкому стані

61-річний президент Танзанії Джон Магуфулі, який не вірив у пандемію коронавірусу, був госпіталізований у важкому стані. За словами опозиції — захворів на COVID-19. Офіційно причиною смерті стала "серцева хвороба", від якої він страждав понад 10 років. Про це пише CNN.

Про смерть президента повідомила віцепрезидент Саміа Сулухія Хасан, яка зараз виконує обов'язки президента Танзанії. Хоча дата складання нею присяги поки не оголошена, очікується, що вона стане першою жінкою-президентом країни.

"Президент Джон Магуфулі помер від серцевої хвороби, з якою боровся понад 10 років", — сказала Саміа. Вона додала, що президент з неділі лікувався в лікарні Мзена в адміністративному центрі країни і історичній столиці Дар-ес-Салам. У країні оголошено 14 днів національної жалоби.

[ + – ] Траур у Танзанії/Фото: Africa News

Магуфулі, який зазвичай щотижня відвідував недільні церковні служби, не з'являвся на публіці з 27 лютого, що породило чутки про те, що він хворий і лікується в Індії.

Коли стало відомо про смерть президента, лідер опозиції Зітте Кабве висловив співчуття родині Магуфулі. "Це безпрецедентний момент для нашої Об'єднаної Республіки Танзанія, який, безсумнівно, торкнеться всіх нас у дуже особистому плані. Мої думки і молитви з мамою Джанет і всією сім'єю нашого покійного президента", — йдеться в заяві лідера партії ACT-Wazalendo.

Джон Помбо Джозеф Магуфулі був обраний п'ятим президентом Танзанії в жовтні 2015 року, його прозвали "Бульдозером" за його жорстку політику і боротьбу проти поліції.

Втім, його критикували за закриття незалежних ЗМІ, заборону мітингів і переслідування опозиціонерів.

На початку пандемії коронавірусу Магуфулі відкидав серйозність захворювання, закликаючи своїх громадян "відганяти коронавірус молитвами" і стверджуючи, що "сатанинський вірус не може жити в тілі Ісуса Христа". Зростання кількості хворих він пов'язував з несправними тестами.

У червні 2020 року він заявив, що його країна викоренила коронавірус "по милості Бога", поставив під сумнів безпеку іноземних вакцин проти COVID-19 і не планував вводити глобальну вакцинацію для громадян країни, закликаючи їх лікуватися травами і парою.

Танзанія не повідомляла дані про COVID-19 з квітня 2020 року, що спонукало Всесвітню організацію охорони здоров'я закликати Танзанію опублікувати дані про коронавірус та посилити заходи громадської охорони здоров'я.

Минулого місяця посольство США в Дар-ес-Саламі попередило, що кількість хворих у Танзанії зростає з січня, але точна кількість невідома.

Коли Магуфулі перестав з'являтися на публіці, опозиційні політики заявили, що він захворів на коронавірус і таємно лікувався в Індії під чужим ім'ям. Пізніше з'явилася інформація, що він таємно лікується в Найробі, Кенія.