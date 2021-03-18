COVID-19 занял четвертое место среди причин смерти в 2020 году, - исследование

В странах с высоким уровнем доходов коронавирус стал второй по частоте причиной смерти.

С начала 2020 года COVID-19 был четвертой по частоте причиной смерти во всем мире. На него приходилось почти 1 из 20 случаев смерти. Об этом сообщается в аналитическом отчете организации Think Global Health.

По информации исследователей, от сердечной недостаточности (ischemic heart disease) в течение года умерло ориентировочно 10,89 млн человек, что составило около 15,5% всех смертей в течении года.

Инсульт (stroke) в 2020 году стал причиной смерти около 7,8 млн человек, то есть 11,1%.

От хронической обструктивной болезни легких (сhronic obstructive pulmonary disease)умерло примерно 3,91 млн человек, что составляет 5,6% всех смертей.

Из-за коронавируса умерло около 3,07 млн человек, то есть 4,4%.

От инфекции нижних дыхательных путей — 2,97 млн человек или 4,2%.

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По информации исследователей, COVID-19 стал второй по частоте причиной смерти в странах с высоким уровнем доходов. В них от этой болезни умерло около 1,24 млн человек. Эта болезнь стала причиной 9,4% всех смертей в таких странах, уступив лишь сердечной недостаточности (1,84 млн, 14%).

COVID-19 стал основной причиной смерти в Испании, Великобритании, Франции, нескольких штатах США и во многих странах Латинской Америки, среди которых Мексика, Перу, Колумбия и Бразилия.

Согласно подсчетам исследователей, в 2020 году на долю Америки и Европы приходилось 80% смертей от COVID-19 во всем мире, хотя они составляют лишь около четверти населения мира.

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