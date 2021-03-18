Ученые выяснили, почему новые варианты коронавируса более заразные

Мутация привела к тому, что у коронавируса стало значительно больше работоспособных шипов, с помощью которых он прикрепляется к клеткам человека.

Группа исследователей в США определила, как мутации коронавируса SARS-CoV-2 в британском, южноафриканском и бразильском его вариантах влияют на заразность, сообщает портал Medical Xpress.

Команда во главе Бин Ченом из Бостонской детской больницы визуализировала белки-шипы (спайки) коронавируса с помощью криоэлектронной микроскопии с разрешением до атомного уровня. Они обнаружили, что мутация D614G (замена одной "буквы" аминокислоты в генетическом коде белка-шипа) делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2. В результате доступно больше шипов для связывания с рецепторами ACE2 клеток человека, что и делает новый вариант вируса более заразным.

[ + – ] Модель показывает структуру белка-шипа в исходной форме D614 и мутантной G614. В мутантной петля 630 (отмечена красным) стабилизирует спайк, предотвращая его преждевременное открывание и делая тем самым SARS-CoV-2 более заразным

В исходном коронавирусе белки-шипы связываются с рецептором ACE2, а затем резко меняют форму, складываясь сами по себе. Это позволяет вирусу соединить свою мембрану с мембранами клеток человека и проникнуть внутрь. Однако шипы иногда преждевременно меняют форму и распадаются прежде, чем вирус смог связаться с клеткой. Хотя это замедляет распространение вируса, такие спайк-белки не могут вызывать сильный ответ иммунной системы человека.

Когда Чен и его коллеги изучали мутантный белок-спайк, они обнаружили, что мутация D614G стабилизирует спайк, блокируя преждевременное изменение его формы. При этом мутация делает менее сильной связь шипов с рецептором ACE2, но первый фактор перевешивает действие второго, и коронавирус становится более заразным.

Исследователи считают, что из-за нестабильности формы в исходном варианте SARS-CoV-2 функциональным было около 50% белков-шипов. В вариантах D614G может быть 90% функциональных шипов, поэтому, даже если они не связываются так же хорошо, вероятность того, что человек заболеет, выше.

Чен предлагает, чтобы модифицированные вакцины включали код этого мутантного белка-шипа. По его словам, более стабильная форма шипа должна сделать любую мРНК-вакцину (сейчас это вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson) более эффективной при выработке защитных антител.

Напомним, исследование, проведенное в Дании, показало, что большинство людей, переболевших COVID-19, защищены от повторного заражения в течение как минимум шести месяцев, но пожилые люди более склонны к повторному заражению, чем молодые.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос своих подписчиков в соцсети о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом у человека, который уже перенес эту инфекцию. По словам доктора, научно доказанных случав повторного заражения на самом деле совсем немного, всего несколько десятков на весь мир. "Но огромное количество людей в разных странах говорит, что у них ЭТО уже было и сейчас опять то же самое. Однако медицинская наука массовость повторного заражения пока не подтверждает. Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", – подчеркнул Комаровский.

В Южной Корее нашли свое объяснения случаям повторного заражения, заявив, что все дело – в высокой чувствительности тестов. Медики объясняют, что в соскобы для ПЦР-тестов часто попадают частички оставшегося в теле человека "мертвого" вируса.