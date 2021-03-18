Пожилым почти вдвое легче повторно заразиться коронавирусом, чем молодежи, — исследование

Подобные результаты указывают на то, что иммунитета, образующегося после выздоровления, мало. Надежную защиту может обеспечить только вакцинация.

Исследование, проведенное в Дании, показало, что большинство людей, переболевших COVID-19, защищены от повторного заражения в течение как минимум шести месяцев, но пожилые люди более склонны к повторному заражению, чем молодые. Об этом говорится в публикации медицинского журнала Lancet.

Оказалось, что люди старше 65 лет имеют только 47% защиты от повторного заражения по сравнению с 80% для молодых людей.

"Наше исследование подтверждает то, что, по-видимому, предполагалось рядом других: повторное заражение COVID-19 редко встречается у молодых, здоровых людей, но пожилые люди подвергаются большему риску заразиться снова", – сказал Стин Этельберг из Государственного института сывороток Дании.

Он добавил: "Поскольку пожилые люди также чаще испытывают симптомы тяжелых заболеваний и, к сожалению, умирают, наши результаты ясно показывают, насколько важно проводить политику защиты пожилых людей во время пандемии".

Анализируемые данные были собраны в рамках национальной кампании тестирования Дании, в ходе которой 69% населения, или 4 млн человек, сдали тесты в течение 2020 года.

Комментируя результаты, полученные в Дании, профессоры Имперского колледжа Лондона Розмари Бойтон и Дэнни Альтманн сказали, что они показали более низкую защиту и оказались "более тревожными", чем предыдущие исследования. "Все подобные данные являются подтверждением того, что для SARS-CoV-2 надежда на иммунитет, образующийся после заболевания, может оказаться ложной. Поэтому глобальная программа вакцинации является более надежным решением", – заявили они.

Напомним, известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос своих подписчиков в соцсети о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом у человека, который уже перенес эту инфекцию. По словам доктора, научно доказанных случав повторного заражения на самом деле совсем немного, всего несколько десятков на весь мир. "Но огромное количество людей в разных странах говорит, что у них ЭТО уже было и сейчас опять то же самое. Однако медицинская наука массовость повторного заражения пока не подтверждает. Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", – подчеркнул Комаровский.

В ноябре прошлого года во Львовской области с начала эпидемии выявили 17 случаев повторного заражения коронавирусом. По словам львовского врача-пульмонолога Анатолия Невзгоды, повторный ковид дает тяжелые осложнения у пациентов с сопутствующими болезнями, такими как сахарный диабет, гипертония и ожирение.

В Южной Корее нашли свое объяснения случаям повторного заражения, заявив, что все дело – в высокой чувствительности тестов. Медики объясняют, что в соскобы для ПЦР-тестов часто попадают частички оставшегося в теле человека "мертвого" вируса.