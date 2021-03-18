Літнім майже вдвічі легше повторно заразитися коронавірусом, ніж молоді, — дослідження

Подібні результати вказують на те, що імунітету, який утворюється після одужання, мало. Надійний захист може забезпечити лише вакцинація.

Дослідження, проведене в Данії, показало, що більшість людей, які перехворіли на COVID-19, захищені від повторного зараження протягом як мінімум шести місяців, але літні люди більш схильні до повторного зараження, ніж молоді. Про це йдеться в публікації медичного журналу Lancet.

Виявилося, що люди старше 65 років мають тільки 47% захисту від повторного зараження порівняно з 80% для молодих людей.

"Наше дослідження підтверджує те, що, схоже, передбачалося низкою інших: повторне зараження COVID-19 рідко зустрічається у молодих, здорових людей, але люди похилого віку піддаються більшому ризику заразитися знову", — сказав Стін Етельберг з Державного інституту сироваток Данії.

Він додав: "Оскільки літні люди також частіше відчувають симптоми важких захворювань і, на жаль, помирають, наші результати ясно показують, наскільки важливо проводити політику захисту людей похилого віку під час пандемії".

Аналізовані дані зібрали у межах національної кампанії тестування Данії, під час якої 69% населення, або 4 млн осіб, здали тести протягом 2020 року.

Коментуючи результати, отримані в Данії, професори Імперського коледжу Лондона Розмарі Бойтон і Денні Альтман сказали, що вони показали нижчий захист і виявилися "тривожнішими", ніж попередні дослідження. "Всі подібні дані є підтвердженням того, що для SARS-CoV-2 надія на імунітет, що утворюється після захворювання, може виявитися помилковою. Тому глобальна програма вакцинації є надійнішим рішенням", — заявили вони.

Нагадаємо, відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на питання своїх підписників у соцмережі про те, наскільки високі шанси повторно захворіти коронавірусом у людини, яка вже перенесла цю інфекцію. За словами доктора, науково доведених випадків повторного зараження насправді зовсім небагато, всього кілька десятків на весь світ. "Але величезна кількість людей в різних країнах говорить, що у них це вже було і зараз знову те ж саме. Однак медична наука масовість повторного зараження поки не підтверджує. Швидше за все, якщо ви перехворіли, то найближчі рік-півтора шансів повторно захворіти у вас мало", — підкреслив Комаровський.

У листопаді минулого року у Львівській області з початку епідемії виявили 17 випадків повторного зараження коронавірусом. За словами львівського лікаря-пульмонолога Анатолія Невзгоди, повторний ковід дає важкі ускладнення у пацієнтів з супутніми хворобами, такими як цукровий діабет, гіпертонія і ожиріння.

У Південній Кореї знайшли своє пояснення випадків повторного зараження, заявивши, що вся справа — у високій чутливості тестів. Медики пояснюють, що в зіскрібки для ПЛР-тестів часто потрапляють частинки "мертвого" вірусу, що залишився в тілі людини.