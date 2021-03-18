Учені з'ясували, чому нові варіанти коронавірусу більш заразні

Мутація призвела до того, що в коронавірусу стало значно більше працездатних шипів, за допомогою яких він прикріплюється до клітин людини.

Група дослідників у США визначила, як мутації коронавірусу SARS-CoV-2 в британському, південноафриканському і бразильському його варіантах впливають на заразність, повідомляє портал Medical Xpress.

Команда на чолі Бін Ченом з Бостонської дитячої лікарні візуалізувати білки-шипи (спайки) коронавірусу за допомогою Кріоелектронної мікроскопії з розширенням до атомного рівня. Вони виявили, що мутація D614G (заміна однієї "букви" амінокислоти в генетичному коді білка-шипа) робить шип більш стабільним порівняно з вихідним вірусом SARS-CoV-2. У результаті є більше шипів для звʼязування з рецепторами ACE2 клітин людини, що і робить новий варіант вірусу більш заразним.

[ + – ] Модель показує структуру білка-шипа у вихідній формі D614 і мутантної G614. У мутанта петля 630 (позначена червоним) стабілізує спайк, запобігаючи його передчасному відкриванню і роблячи тим самим SARS-CoV-2 більш заразним

У вихідному коронавірусі білки-шипи звʼязуються з рецептором ACE2, а потім різко змінюють форму, складаючись самі по собі. Це дозволяє вірусу зʼєднати свою мембрану з мембранами клітин людини і проникнути всередину. Однак шипи іноді передчасно змінюють форму і розпадаються, перш ніж вірус зміг звʼязатися з клітиною. Хоча це уповільнює розповсюдження вірусу, такі спайк-білки не можуть викликати сильну відповідь імунної системи людини.

Коли Чен і його колеги вивчали мутантний білок-спайк, вони виявили, що мутація D614G стабілізує спайк, блокуючи передчасну зміну його форми. При цьому мутація робить менш сильним звʼязок шипів з рецептором ACE2, але перший фактор переважує дію другого, і коронавірус стає більш заразним.

Дослідники вважають, що через нестабільність форми в початковому варіанті SARS-CoV-2 функціональними були близько 50% білків-шипів. У варіантах D614G може бути 90% функціональних шипів, тому, навіть якщо вони не звʼязуються так само добре, ймовірність того, що людина захворіє, вища.

Чен пропонує, щоб модифіковані вакцини включали код цього мутантного білка-шипа. За його словами, більш стабільна форма шипа повинна зробити будь-яку мРНК-вакцину (наразі це вакцини Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson) більш ефективною при виробленні захисних антитіл.

Нагадаємо, що дослідження, проведене в Данії, показало, що більшість людей, які перехворіли на COVID-19, захищені від повторного зараження протягом як мінімум шести місяців, але літні люди більш схильні до повторного зараження, ніж молоді.

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на запитання своїх підписників у соцмережі про те, наскільки високі шанси повторно захворіти коронавірусом у людини, яка вже перенесла цю інфекцію. За словами доктора, науково доведених випадків повторного зараження насправді зовсім небагато, усього кілька десятків на весь світ. "Але величезна кількість людей у різних країнах говорить, що в них ЦЕ вже було і зараз знову те ж саме. Однак медична наука масовість повторного зараження поки не підтверджує. Швидше всього, якщо ви перехворіли, то найближчі рік-півтора шансів повторно захворіти у вас мало", — підкреслив Комаровський.

У Південній Кореї знайшли своє пояснення випадків повторного зараження, заявивши, що вся справа — у високій чутливості тестів. Медики пояснюють, що в матеріали для ПЦР-тестів часто потрапляють частинки "мертвого" вірусу, що залишився в тілі людини.