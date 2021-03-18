COVID-19 посів четверте місце серед причин смерті в 2020 році, — дослідження

У країнах із високим рівнем доходів коронавірус став другою за частотою причиною смерті.

З початку 2020 року COVID-19 був четвертою за частотою причиною смерті в усьому світі. На нього припадало майже 1 із 20 випадків смерті. Про це повідомляється в аналітичному звіті організації Think Global Health.

За інформацією дослідників, від серцевої недостатності (ischemic heart disease) протягом року померли орієнтовно 10,89 млн осіб, що склало приблизно 15,5% всіх смертей протягом року.

Інсульт (stroke) у 2020 році став причиною смерті майже 7,8 млн осіб, тобто 11,1%.

Від хронічної обструктивної хвороби легень (сhronic obstructive pulmonary disease) померли майже 3,91 млн осіб, що становить 5,6% всіх смертей.

Через коронавірус померли майже 3,07 млн осіб, тобто 4,4%.

Від інфекції нижніх дихальних шляхів — 2,97 млн осіб або 4,2%.

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За інформацією дослідників, COVID-19 став другою за частотою причиною смерті в країнах із високим рівнем доходів. У них від цієї хвороби померло приблизно 1,24 млн осіб. Ця хвороба стала причиною 9,4% всіх смертей в таких країнах, поступившись лише серцевій недостатності (1,84 млн, 14%).

COVID-19 став основною причиною смерті в Іспанії, Великобританії, Франції, кількох штатах США та в багатьох країнах Латинської Америки, серед яких Мексика, Перу, Колумбія і Бразилія.

Згідно з підрахунками дослідників, у 2020 році на частку Америки та Європи припадало 80% смертей від COVID-19 в усьому світі, хоча вони становлять лише майже чверть населення світу.

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