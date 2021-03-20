Транспорт будущего. Какие новые средства передвижения мы сможем использовать уже завтра
Если есть электрокары, почему бы не создать и электросамолет? А как вам идея летучего такси? Или летающей пожарной машины? Фокус собрал информацию о транспорте ближайшего будущего.
Электросамолеты
В NASA 10 марта презентовали первый электросамолет для перевозки пассажиров. Модель X-57 Maxwell предназначена для полетов на короткие расстояния и рассчитана на небольшое количество мест.
Электросамолет работает благодаря 14 винтовым двигателям, которые позволят пролетать 150–160 км на одном заряде.
На данный момент в NASA работают над окончательной версией внешнего вида электросамолета, а также проводят летные испытания.
• В модели Х-57 используются перезаряжаемые литий-ионные батареи
• Самолет назвали в честь шотландского физика Джеймса Клерка Максвелла. Он был пионером теории электромагнетизма, проложившей путь теории относительности Альберта Эйнштейна и формулировке квантовой физики Макса Планка
Летающее такси
Японский стартап SkyDrive в 2023 году планирует запустить службу воздушного такси, которая поможет решить проблему мобильности жителей отдаленных островов и труднодоступных горных районов.
В начале 2020-го летающий автомобиль SkyDrive SD-XX успешно прошел испытания и получил разрешение на открытый тестовый полет. Машина компании SkyDrive похожа на большой квадрокоптер, летает со скоростью 100 км/ч и рассчитана на двух пассажиров или грузы массой до 400 кг.
• Разработчики планируют продавать SkyDrive не только в личное пользование, но и в качестве машин скорой помощи или аппаратов для ликвидации последствий стихийных бедствий
• Прототипы летающих машин разрабатывают также Uber, Boeing и Airbus
Беспилотные автокапсулы
В прошлом году американская корпорация Yum Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, начала использовать беспилотные автокапсулы китайской компании Neolix для доставки еды и напитков.
Работают они по принципу автоматов быстрого питания: клиент выбирает продукты на сенсорном экране, оплачивает покупку с помощью QR-кода, после чего получает заказ через специальную дверцу.
• Внутри капсулы есть секции с подогревом и охлаждением, чтобы пища оставалась горячей, а напитки — холоднымиВажно
• Электрические беспилотники могут преодолеть до 100 км на одной зарядке и разгоняться до 50 км/ч
Экологичная яхта
В 2019 году на выставке в Монако нидерландская компания Sinot презентовала проект первой в мире пассажирской экояхты Aqua на водородном топливе.
Ее главное преимущество — минимизация выброса вредных веществ.
Пятипалубное судно длиной 112 м вмещает 14 гостей и 31 члена экипажа. Скорость яхты составляет 31,4 км/ч, а дальность плавания без дозаправки — более 6 тыс. км.
• На яхте есть открытый бассейн, спа-центр, тренажерный зал
• Завершить строительство эко-судна планируют в 2024 году