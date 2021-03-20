Транспорт майбутнього. Які нові засоби пересування ми зможемо використовувати вже завтра

Якщо є електрокари, чому б не створити і електролітак? А як вам ідея летючого таксі? Або літаючої пожежної машини? Фокус зібрав інформацію про транспорт найближчого майбутнього.

Електролітаки

У NASA 10 березня презентували перший електролітак для перевезення пасажирів. Модель X-57 Maxwell призначена для польотів на короткі відстані і розрахована на невелику кількість місць.

Електролітак працює завдяки 14 гвинтовим двигунам, які дозволять пролітати 150-160 км на одному заряді.

Зараз ц NASA працюють над остаточною версією зовнішнього вигляду електролітака а також проводять льотні випробування.

[ + – ] Фахівці NASA представили перший електролітак

• У моделі Х-57 використовуються акумуляторні літій-іонні батареї

• Літак назвали на честь шотландського фізика Джеймса Клерка Максвелла. Він був піонером теорії електромагнетизму, що проклала шлях теорії відносності Альберта Ейнштейна і формулюванні квантової фізики Макса Планка

Літаюче таксі

Японський стартап SkyDrive у 2023 році планує запустити службу повітряного таксі, яка допоможе вирішити проблему мобільності жителів віддалених островів і важкодоступних гірських районів.

На початку 2020-го літаючий автомобіль SkyDrive SD-XX успішно пройшов випробування і отримав дозвіл на відкритий тестовий політ. Машина компанії SkyDrive схожа на великий квадрокоптер, літає зі швидкістю 100 км/год і розрахована на двох пасажирів або вантажі масою до 400 кг.

[ + – ] Літаюче таксі повинно з'явитися в Японії вже через рік

• Розробники планують продавати SkyDrive не тільки в особисте користування, але і як машини швидкої допомоги або апарати для ліквідації наслідків стихійних лих

• Прототипи літаючих машин розробляють також Uber, Boeing і Airbus

Безпілотні автокапсули

Минулого року американська корпорація Yum Brands, якій належать KFC і Pizza Hut, почала використовувати безпілотні автокапсули китайської компанії Neolix для доставки їжі і напоїв.

Працюють вони за принципом автоматів швидкого харчування: клієнт вибирає продукти на сенсорному екрані, оплачує покупку за допомогою QR-коду, після чого отримує замовлення через спеціальні дверці.

[ + – ] Безпілотна доставка: подекуди це вже реальність

• Всередині капсули є секції з підігрівом і охолодженням, щоб їжа залишалася гарячою, а напої — холодними

Важливо

Найшвидші у світі. Куди і за скільки домчать вас швидкісні потяги в Японії, США та Китаї

• Електричні безпілотники можуть подолати до 100 км на одній зарядці і розганятися до 50 км/год

Екологічна яхта

У 2019 на виставці в Монако нідерландська компанія Sinot презентувала проект першої в світі пасажирської екояхти Aqua на водневому паливі.

Її головна перевага — мінімізація викиду шкідливих речовин.

Пʼятипалубне судно довжиною 112 м вміщує 14 гостей і 31 членів екіпажу. Швидкість яхти складає 31,4 км/год, а дальність плавання без дозаправки — понад 6 тис км.

[ + – ] Екологія тут на першому місці

• На яхті є відкритий басейн, спа-центр, тренажерний зал

• Завершити будівництво еко-судна планують у 2024 році