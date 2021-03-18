ФБР разыскивает сторонника Деркача Константина Килимника (фото)

Следствие считает, что он является агентом российской разведки. Он также мог влиять на президентские выборы в США.

Соединенные Штаты Америки разыскивает уроженца Украины Константина Килимника, за информацию о нем ФБР обещает 250 тысяч долларов. Об этом сообщает посольство США в Украине в Твиттере.

"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию", — идется в сообщении.

По данным ФБР, Килимник связан с Андреем Деркачем и членами разведки России. Он мог повлиять на выборы в США и препятствовать связям между США и Украиной.

В период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года в ряде городах он препятствовал правосудию. ФБР его обвиняет в попытку переубедить другое лицо действовать в его интересах, чтобы повлиять на содержание освидетельствований этого лица в суде.

Следствие считает, что Килимник предоставлял услуги посредника между российскими и украинскими бизнесменами. Также он мог предоставлять услуги лоббистам в США по указу украинского правительства, нарушая законодательство США.

Фото: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Напомним, согласно докладу разведки США, Килимник был соратником Пола Манафорта в 2016 году. Он возглавлял избирательную компанию Дональда Трампа.

В разведке считают, что Константин Килимник является представителем российской разведки. Он и Деркач встречались с людьми, имевшими отношение к Трампу, и предоставляли им материалы для проведения расследования, которое позволило бы обвинить Байдена в коррупции, а Деркач выпустил четыре аудиозаписи с участием кандидата в президенты.