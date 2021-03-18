ФБР розшукує прихильника Деркача Костянтина Килимника (фото)

Слідство вважає, що він є агентом російської розвідки. Він також міг впливати на президентські вибори в США.

Сполучені Штати Америки розшукує уродженця України Костянтина Килимника, за інформацію про нього ФБР обіцяє 250 тисяч доларів. Про це повідомляє посольство США в Україні в Твіттері.

"Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю", — йдеться в повідомленні.

За даними ФБР, Килимник пов'язаний з Андрієм Деркачем і членами розвідки Росії. Він міг вплинути на вибори в США та перешкоджати зв'язкам між США й Україною.

У період із 23 лютого 2018 року по квітень 2018 року в низці містах він перешкоджав правосуддю. ФБР його звинувачує в спробі переконати іншу особу діяти в його інтересах, щоб вплинути на зміст оглядів цієї особи в суді.

Слідство вважає, що Килимник надавав послуги посередника між російськими й українськими бізнесменами. Також він міг надавати послуги лобістам у США за указом українського уряду, порушуючи законодавство США.

Фото: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Нагадаємо, згідно з доповіддю розвідки США, Килимник був соратником Пола Манафорта в 2016 році. Він очолював виборчу компанію Дональда Трампа.

У розвідці вважають, що Костянтин Килимник є представником російської розвідки. Він і Деркач зустрічалися з людьми, що були причетними до Трампа, і надавали їм матеріали для проведення розслідування, яке дозволило б звинуватити Байдена в корупції, а Деркач випустив чотири аудіозаписи за участю кандидата в президенти.