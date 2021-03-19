Белорусская группа "Галасы Зместа" решила написать новую песню для "Евровидения-2021"

Ранее организаторы "Евровидения" не допустили к конкурсу песню "Я научу тебя".

Группа "Галасы ЗМеста", которая представит Беларусь на "Евровидении-2021", готовит новую песню для конкурса.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал глава государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.

По его словам, белорусский медиахолдинг "предложил группе предоставить какой-то иной вариант, новую песню".

"Насколько я знаю, идет активно работа. Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней, вы услышите еще одну песню-миллионник", – добавил он.

При этом Эйсмонт отметил, что не видит в композиции "Я научу тебя", которую организаторы "Евровидения" не допустили к конкурсу, какого-либо политического подтекста.

Не заметил в этой песне политподтекста и руководитель музыкальной группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков.

"Никакой политический смысл туда не закладывался. Причем даже целенаправленно. На этом дело не остановилось. Нас еще не исключили. В этой песне мы ничего менять не будем, а и какой смысл. Песню уже и так знают, ее поют и так кругом и все. Подарим ее народу", – заявил он.

Отметим, 11 марта организаторы песенного конкурса "Евровидение" отказались принимать песню от участников из Беларуси – группы "Галасы ЗМеста". Беларуси предложили изменить текст песни или представить на конкурс новую песню, которая соответствует правилам "Евровидения". В противном случае Беларусь могут дисквалифицировать из конкурса в этом году.