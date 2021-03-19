Білоруська група "Галаси Зместа" вирішила написати нову пісню для "Євробачення-2021"

Раніше організатори "Євробачення" не допустили до конкурсу пісню "Я навчу тебе".

Група "Галаси ЗМеста", яка представить Білорусь на "Євробаченні-2021", готує нову пісню для конкурсу.

Про це в ефірі телеканалу ОНТ розповів голова державного медіахолдингу "Білтелерадіокомпанія" Іван Ейсмонт.

За його словами, білоруський медіахолдинг "запропонував групі надати якийсь інший варіант, нову пісню".

"Наскільки я знаю, йде активна робота. Я думаю, що зовсім скоро, через кілька днів, ви почуєте ще одну пісню-мільйонник", — додав він.

При цьому Ейсмонт зазначив, що не бачить у композиції "Я навчу тебе", яку організатори "Євробачення" не допустили до конкурсу, будь-якого політичного підтексту.

Не помітив в цій пісні політпідтексту і керівник музичного гурту "Галаси ЗМеста" Дмитро Бутаков.

"Ніякий політичний сенс туди не закладався. Причому навіть цілеспрямовано. На цьому справа не зупинилася. Нас ще не виключили. У цій пісні ми нічого змінювати не будемо, а й який сенс. Пісню вже і так знають, її співають і так навколо і всі. Подаруємо її народу", — заявив він.

Зазначимо, що 11 березня організатори пісенного конкурсу "Євробачення" відмовилися приймати пісню від учасників з Білорусі — групи "Галаси ЗМеста". Білорусі запропонували змінити текст пісні або представити на конкурс нову пісню, яка відповідає правилам "Євробачення". В іншому випадку Білорусь можуть дискваліфікувати з конкурсу в цьому році.