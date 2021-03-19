В России задержали участников "неонацистской" группировки: организатор ранее задержан в Украине

Радикалы якобы отправили в Украину доказательства своей верности идеологии нацистов.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 14 сторонников украинской радикальной группы в двух российских городах. Подробности приводит агентство "Интерфакс".

В сообщении Центра общественных связей указано, что ФСБ и Следственный комитет задержали по делу об экстремизме 13 подозреваемых в Геленджике и еще одного в Ярославле. По версии следствия, все эти люди поддерживали радикальную организацию "М.К.У", основанную гражданином Украины Егором Красновым, который подписывался в соцсетях "Егором Яковлевым".

Как передает ФСБ, во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяли холодное оружие, инструкции по изготовлению огнестрела и взрывных устройств, а также нацистские материалы. Они якобы избивали бездомных, представителей субкультур и других "ассоциальных" лиц.

"Согласно полученным показаниям, их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества "М.К.У." — Краснова", — цитирует "Интерфакс". — "В дальнейшем от него и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан".

В ЦОС заявили, что члены группировки демонстративно сожгли изображение Знамени Победы, сняли свои действия на видео и отправили его членам "М.К.У." в Украину, чтобы показать свою верность идеологии нацистов.

Как сообщили СМИ, аббревиатура "М.К.У." означает "Молодежь, которая улыбается". Создатель группировки называет себя "психом" и "маньяком". По информации издания, в 2020 году полиция Украины задержала создателя "М.К.У" из-за видеозаписи преступления, размещенной в Телеграм-канале. На нем группа парней избила двух людей в Днепре, а их 19-летний лидер нанес одной из жертв несколько ножевых ранений.

Как сказано на сайте городской прокуратуры Днепра, вскоре правоохранители сообщили "маньяку" о подозрении в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений и разбоя.

Заместитель главы Днепровской прокуратуры Александр Карпе рассказал программе "Надзвичайні новини", что в своем видеоролике подозреваемый пообещал совершить до 20 убийств. По словам правоохранителя, задержанный заявил о своей невменяемости. Однако жертва покушения выжила и дала показания против лидера группы.

Ранее стало известно, что прокуратура РФ начала проверку из-за свастики, которую цирк Удмуртии использовал в выступлениях с животными.