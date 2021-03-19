ФСБ повідомила про затримання прихильників української радикальної групи: заснував "маніяк" із Дніпра

Радикали нібито надіслали в Україну докази своєї вірності ідеології нацистів.

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання 14 прихильників української радикальної групи в двох російських містах. Подробиці наводить агентство "Інтерфакс".

У повідомленні Центру громадських звʼязків зазначено, що ФСБ і Слідчий комітет затримали у справі про екстремізм 13 підозрюваних у Геленджику та ще одного в Ярославлі. За версією слідства, усі ці люди підтримували радикальну організацію "М.К.У", засновану громадянином України Єгором Красновим, який підписувався в соцмережах "Єгором Яковлєвим".

Як передає ФСБ, під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили холодну зброю, інструкції з виготовлення вогнепалу та вибухових пристроїв, а також нацистські матеріали. Вони нібито били бездомних, представників субкультур та інших "асоціальних" осіб.

"Згідно з отриманими свідченнями, їхня група була організована в 2019 році під ідеологічним впливом ватажка спільноти "М.К.У." — Краснова", — цитує "Інтерфакс". — "У подальшому від нього та інших українських членів "М.К.У." з Харкова і Києва були отримані інструкції з виготовлення засобів терору, скоєння терористичних актів, масових вбивств і насильницьких акцій стосовно громадян".

У ЦГЗ заявили, що члени угрупування демонстративно спалили зображення Прапора Перемоги, зняли свої дії на відео та надіслали його членам "М.К.У." в Україні, щоб показати свою вірність ідеології нацистів.

Як зʼясувала "КП" в Україні", абревіатура "М.К.У." означає "Молодежь, которая улыбается". Творець угруповання називає себе "психом" і "маніяком". За інформацією видання, у 2020 році поліція України затримала творця "М.К.У" через відеозапис злочину, розміщений в телеграм-каналі. На ньому група хлопців побила двох людей в Дніпрі, а їхній 19-річний лідер завдав одній із жертв кілька ножових поранень. Незабаром правоохоронці відправили під варту "маніяка" та трьох його спільників.

"На сьогоднішній день слідство встановило 5 епізодів скоєння злочинів цією компанією", — розповіли ЗМІ в прокуратурі Дніпропетровської області. "Кількість нападників — до восьми осіб. Щоразу склад групи був різний".

Раніше стало відомо, що прокуратура РФ почала перевірку через свастику, яку цирк Удмуртії використовував у виступах із тваринами.