"Шпионаж для России": в Болгарии задержали сотрудников Минобороны и военной разведки

Участники группы якобы собирали секретные сведения и передавали их российскому ГРУ. Особый интерес вызывала информация об Украине, Сирии и Нагорном Карабахе.

18 марта в ходе спецоперации в столице Болгарии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (BNT).

Во время брифинга 19 марта представитель генпрокурора Болгарии Сийка Милева рассказала, что речь о сотрудниках болгарской военной разведки, передает BNT. Задачи им якобы выдавали представители российского Главного разведывательного управления (ГРУ).

По словам Милевой, руководил группой бывший глава военной разведки Болгарии. Правоохранители назвали его "резидентом". Он якобы создавал агентурную сеть, для чего вербовал лиц, которые имели доступ к информации, касающейся, в том числе, ЕС и НАТО. По информации следствия, особый интерес вызывали темы, связанные с Сирией, Украиной и Нагорным Карабахом.

Одним из членов группы был сотрудник Минобороны Болгарии, еще трое — действующие или бывшие сотрудники военной разведки. Они якобы собирали и передавали "резиденту" секретную информацию.

Участницей группы была и жена руководителя, которая якобы имеет болгарское и российское гражданство. По версии следствия, она выступала в качестве посредника между "резидентом" и сотрудниками российского посольства в Софии, столице Болгарии. Правоохранители якобы задокументировали разговоры между ней и руководителем группы и факты посещения ею здания посольства РФ.

Сообщается, что один из участников группы пытался скрыться, однако его задержали возле посольства РФ в Софии.

В Минобороны подтвердили, что на 72 часа были задержаны двое военнослужащих их ведомства по подозрению в разглашении секретной информации в пользу иностранного государства.

Прокурор во время брифинга заявил, что собранные правоохранителями факты свидетельствуют о том, что деятельность группы напрямую нарушает национальные интересы Болгарии.

Обвинения предъявили 6 подозреваемым.

Отметим, в декабре прошлого года Болгария назвала персоной нон грата и выслала из страны одного из дипломатов российского посольства в Софии. В прокуратуре заявили, что гражданин РФ занимался шпионской деятельностью: собирал военную информацию, в том числе о количестве военнослужащих США, которые находились в Болгарии на международных учениях, для передачи военной разведке в Москве. В посольстве РФ эту высылку назвали "безосновательной" и "не способствующей развитию диалога между странами".

В конце сентября 2020 года Болгария выслала из страны двух российских дипломатов. Их тоже заподозрили в шпионаже: те якобы пытались получить информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил страны, а затем передать ее военной разведке РФ в Москве.