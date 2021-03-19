"Шпигунство для Росії": у Болгарії затримали кілька співробітників Міноборони та військової розвідки

Учасники групи нібито збирали секретні відомості та передавали їх російському ГРУ. Особливий інтерес викликала інформація про Україну, Сирію та Нагірний Карабах.

18 березня під час спецоперації в столиці Болгарії затримали кілька людей за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомило Болгарське національне телебачення (BNT).

Під час брифінгу 19 березня представниця генпрокурора Болгарії Сійка Мілева розповіла, що йдеться про співробітників болгарської військової розвідки, передає BNT. Завдання їм нібито видавали представники російського Головного розвідувального управління (ГРУ).

За словами Мілевої, керував групою колишній глава військової розвідки Болгарії. Правоохоронці назвали його "резидентом". Він нібито створював агентурну мережу, для чого вербував осіб, які мали доступ до інформації, що стосується, зокрема, ЄС і НАТО. За інформацією слідства, особливий інтерес викликали теми, пов'язані із Сирією, Україною та Нагірним Карабахом.

Одним із членів групи був співробітник Міноборони Болгарії, ще троє — чинні або колишні співробітники військової розвідки. Вони нібито збирали і передавали "резиденту" секретну інформацію.

Учасницею групи була й дружина керівника, яка нібито має болгарське та російське громадянство. За версією слідства, вона була посередницею між "резидентом" і співробітниками російського посольства в Софії, столиці Болгарії. Правоохоронці нібито задокументували розмови між нею і керівником групи і факти відвідування нею будівлі посольства РФ.

Повідомляється, що один з учасників групи намагався сховатися, проте його затримали біля посольства РФ у Софії.

У Міноборони підтвердили, що на 72 години були затримані два військовослужбовці їхнього відомства за підозрою в розголошенні секретної інформації на користь іноземної держави.

Прокурор під час брифінгу заявив, що зібрані правоохоронцями факти свідчать про те, що діяльність групи безпосередньо порушує національні інтереси Болгарії.

Звинувачення висунули 6 підозрюваним.

Зазначимо, у грудні минулого року Болгарія назвала персоною нон грата і вислала з країни одного з дипломатів російського посольства в Софії. У прокуратурі заявили, що громадянин РФ займався шпигунською діяльністю: збирав військову інформацію, зокрема про кількість військовослужбовців США, які знаходилися в Болгарії на міжнародних навчаннях, для передавання військової розвідки в Москві. У посольстві РФ цю висилку назвали "безпідставною" і такою, "що не сприяє розвитку діалогу між країнами".

Наприкінці вересня 2020 року Болгарія вислала з країни двох російських дипломатів. Їх теж запідозрили в шпигунстві: ті нібито намагалися отримати інформацію про плани модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності збройних сил країни, а потім передати її військовій розвідці РФ у Москві.