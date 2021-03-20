Женщина из Калифорнии нашла под спальней тайный бункер времен Холодной войны (видео)

Американка вместе с мужем передвигала мебель и случайно заметила железный люк, о существовании которого даже не догадывалась.

Под домом Дженнифер Литтл из Калифорнии оказался секретный бункер времен Холодной войны. США Женщина поделилась этой историей в своем TikTok, передает издание Mirror.

Под комодом в спальне американка заметила металлическую крышку, прикрытую старым ковролином. Вместе с мужем она отодвинул мебель и спустилась вниз, в просторное бомбоубежище, которое построили под домом в 1950-х годах. Теперь же в нем поселились огромные пауки, которые напугали Дженнифер.

"Люди очень боялись ядерной бомбы, которая могла упасть на побережье Калифорнии, особенно в центральной Калифорнии, потому что она очень уязвима", — отметила автор видео.

В комнате они обнаружили двухъярусные кровати, отдельную кабинку и вентиляционную систему, скрытую в стенах. На видео можно заметить посуду, стеклянные банки, стол и "утку" для справления нужды. Дженнифер также показала заброшенную сухую кладовку, которую обустроили отдельно от бункера.

[ + – ] Хранилище с запасами для бункера в Калифорнии Фото: TikTok / kitty_girl_california

«Я не уверена, почему они построили его таким образом, вам придется покинуть убежище, чтобы перейти в сухое складское помещение», — отметила жительница Калифорнии.

Пользователи соцсети предложили семейству прибраться в бункере, сделать там ремонт и обустроить его под свои нужды. К примеру, сделать комнату для развлечений. Один из комментаторов заявил, что находка может принести Дженнифер немалые деньги.

Ранее Саманта Хорсо из Нью-Йорка нашла целую квартиру, скрытую за зеркалом в ее ванной комнате. Она заметила тайный проход, когда искала причину сквозняков. Девушка вместе с друзьями пробралась через дыру в темную квартиру, в которой видимо шел ремонт: посреди комнаты бросили мешки со строительным мусором, при этом входная дверь оказалась открытой. Компания нашла початую бутылку воды и предположила, что не так давно в помещение заходили люди. Саманта испугалась, что неизвестные могли проникнуть в ее квартиру через проход в ванной.

"Моему домовладельцу придется объясниться", — заявила американка в финале своего видеорепортажа, пока возвращалась к себе домой через ту же дыру в стене.