Жінка з Каліфорнії знайшла під спальнею таємний бункер часів Холодної війни (відео)

Американка разом з чоловіком пересувала меблі і випадково помітила залізний люк, про існування якого навіть не здогадувалася.

Під будинком Дженніфер Літтл з Каліфорнії виявився секретний бункер часів Холодної війни. США Жінка поділилася цією історією в своєму TikTok, передає видання Mirror.

Під комодом в спальні американка помітила металеву кришку, прикриту старим ковроліном. Разом з чоловіком вона відсунула меблі і спустилася вниз, в просторе бомбосховище, яке побудували під будинком в 1950-х роках. Тепер же в ньому оселилися величезні павуки, які налякали Дженніфер.

"Люди дуже боялися ядерної бомби, яка могла впасти на узбережжі Каліфорнії, особливо в центральній Каліфорнії, тому що вона дуже вразлива", — зазначила автор відео.

У кімнаті вони виявили двоярусні ліжка, окрему кабінку і вентиляційну систему, приховану в стінах. На відео можна помітити посуд, скляні банки, стіл і "качку" для справляння потреби. Дженніфер також показала занедбану суху комору, яку облаштували окремо від бункера.

[ + – ] Сховище з запасами для бункера в Каліфорнії Фото: TikTok / kitty_girl_california

«Я не впевнена, чому вони побудували його таким чином, вам доведеться покинути сховище, щоб перейти в сухе складське приміщення», — зазначила мешканка Каліфорнії.

Користувачі соцмережі запропонували сімейства прибратися в бункері, зробити там ремонт і облаштувати його під свої потреби. Наприклад, зробити кімнату для розваг. Один з коментаторів заявив, що знахідка може принести Дженніфер чималі гроші.

Раніше Саманта Хорс з Нью-Йорка знайшла цілу квартиру, приховану за дзеркалом в її ванній кімнаті. Вона помітила таємний прохід, коли шукала причину протягів. Дівчина разом з друзями пробралася через дірку в темну квартиру, в якій мабуть йшов ремонт: посеред кімнати кинули мішки з будівельним сміттям, при цьому вхідні двері були відчинені. Компанія знайшла почату пляшку води і припустила, що не так давно в приміщення заходили люди. Саманта злякалася, що невідомі могли проникнути в її квартиру через прохід у ванній.

"Моєму домовласникові доведеться пояснитися", — заявила американка в фіналі свого відеорепортажу, поки поверталася до себе додому через ту ж дірку в стіні.