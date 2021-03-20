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Австралию заполонили полчища мышей, которые едят урожай и атакуют людей (видео)

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Фото: Соцсети | Жители региона борются с вредителями своими силами, но безуспешно

Число мышей, по данным фермеров, исчисляется сотнями тысяч, и они разносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Восточная часть Австралии переживает небывалое нашествие мышей, которые разносят гемморагическую лихорадку с почечным синдромом. Как сообщает Sky News, больше всего из-за нашествия пострадал штат Новый Южный Уэльс.

Появление грызунов связывают со сбором масштабного урожая зерна. Последний сбор был особенно крупным, по его окончании фермеры разложили тюки с зерном по складам, и теперь все хозяйственные помещения заполонили грызуны. Их количество, по оценкам работников ферм, исчисляется сотнями тысяч.

Помимо того, что мыши поедают запасы зерна, они еще и атакуют людей. Так, в местные медицинские учреждения начали поступать люди с вышеупомянутой лихорадкой, которая развилась у них после укусов.

Видеозаписи сделаны Мелани Морис на ее семейной ферме, и на них видно, как тысячи мышей бегают через трубы и складские помещения.

Страдающие от напасти жители региона пытаются бороться с вредителями, отлавливая их, блокируя двери с окнами и используя яд, однако пока что эти меры не дают особых результатов, учитывая, что одна пара мышей всего за один сезон может воспроизвести до 500 новых особей.

нашествие, мыши, грызуны, паразиты, австралия, новый южный уэльс, урожай зерна
Фото: Соцсети

Фермеры уже обратились к правительству, чтобы оно разрешило им применять пестициды на основе фосфида цинка для скорейшего искоренения грызунов.

нашествие, мыши, грызуны, паразиты, австралия, новый южный уэльс, урожай зерна
Фото: Соцсети

"Ситуация только ухудшается", — сетует председатель Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса Джеймс Джексон. По его словам, борьба с грызунами обходится очень дорого. 

До этого нашествие крыс фиксировали в США, его связывали с карантином – ранее грызуны находили пищу рядом с ресторанами и другими заведениями, а с закрытием метро и баров обильный запас пищи, который оставляли люди, стал редким удовольствием.

Как сообщалось ранее, ученые нашли паразита, которому больше не нужен кислород. Речь идет о Henneguya salminicola, который поражает лососей.