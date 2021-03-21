Главный стадион Франции Stade de France превратят в центр вакцинации от COVID-19

Тысячи французов еженедельно смогут получать прививку.

Власти французского департамента Сен-Сен-Дени уже в начале апреля хотят преобразовать главный стадион страны Stade de France в крупнейший центр вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

Как отмечает издание, такое решение обеспечит ежедневное вакцинирование тысячам французам, которые не могут оперативно сделать прививку из-за переполненности больниц.

"Хотя по официальной статистике более 50% людей старше 75 лет в Сен-Дени уже вакцинированы, мы призываем открыть вакцинацию для новой категории", – сказал глава департамента Сен-Сен-Дени Стефан Труссель.

Издание уточняет, что это будет не первый во Франции переоборудованный спортивный комплекс. Подобный центр вакцинации был недавно открыт на стадионе "Велодром" в городе Марсель.

Стадион Stade de Franc вмещает более 80 тысяч зрителей. На нем проводят домашние матчи сборные Франции по футболу и регби. Также на этой арене проходили игры чемпионата мира по футболу 1998 года, когда французская сборная впервые стала чемпионом, а также игры чемпионата Европы 2016 года.

Напомним, на северо-западе Франции недавно обнаружили новый штамм коронавируса, который сложно определить с помощью традиционных тестов. В регионе Бретань у заболевших наблюдались типичные симптомы COVID-19, однако ПЦР-тесты показывали отрицательный результат.