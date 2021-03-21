Головний стадіон Франції Stade de France перетворять на центр вакцинації від COVID-19

Тисячі французів щотижня зможуть отримувати щеплення.

Влада французького департаменту Сен-Сен-Дені вже на початку квітня планує перетворити головний стадіон країни Stade de France в найбільший центр вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє газета Le Parisien.

Як зазначає видання, таке рішення забезпечить щоденне вакцинування тисячам французів, які не можуть оперативно зробити щеплення через переповненість лікарень.

"Хоча за офіційною статистикою більш ніж 50% людей старших за 75 років в Сен-Дені вже вакциновані, ми закликаємо відкрити вакцинацію для нової категорії", — сказав глава департаменту Сен-Сен-Дені Стефан Труссель.

Видання уточнює, що це буде не перший у Франції переобладнаний спортивний комплекс. Подібний центр вакцинації було нещодавно відкрито на стадіоні "Велодром" в місті Марсель.

Стадіон Stade de Franc вміщує понад 80 тисяч глядачів. На ньому проводять домашні матчі збірні Франції по футболу і регбі. Також на цій арені проходили ігри чемпіонату світу з футболу 1998 року, коли французька збірна вперше стала чемпіоном, а також ігри чемпіонату Європи 2016 року.

Нагадаємо, на північному заході Франції нещодавно виявили новий штам коронавирусу, який складно визначити за допомогою традиційних тестів. В регіоні Бретань у хворих спостерігалися типові симптоми COVID-19, проте ПЛР-тести давали негативний результат.