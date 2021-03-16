Во Франции появился штамм COVID-19, который "не видят" ПЦР-тесты

То, что люди заразились коронавирусом, удалось подтвердить с помощью секвенирования

На северо-западе Франции обнаружен новый штамм коронавируса, который сложно определить с помощью традиционных тестов.

В регионе Бретань у заболевших наблюдались типичные симптомы COVID-19, однако ПЦР-тесты показывали отрицательный результат, передает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новый штамм обнаружили в больничном центре в коммуне Ланьон (департамент Кот-д’Армор). В субботу, 13 марта там были диагностированы 79 случаев заражения, восемь из которых – новым вариантом, что удалось подтвердить с помощью секвенирования.

"В настоящее время проводятся углубленные исследования, чтобы лучше понять этот штамм и его влияние. Также будут проводиться эксперименты, чтобы определить, как этот вариант реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих инфекций", – сообщили в министерстве.

Специалисты относят новый штамм к категории, обозначенной ВОЗ как "варианты под наблюдением". После того, как штамм оценят эксперты, его, в случае обнаружения особых свойств, отнесут к категории "проблемных".

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области был выявлен абсолютно новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Если верить этой информации, "украинский штамм" выявили ученые из Института эпидемиологии им. Громашевского около двух недель назад.

Также мы писали, что новое исследование предоставило одно из первых убедительных доказательств того, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 связан с более высокими показателями смертности. Исследователи обнаружили 227 смертей в когорте со штаммом B.1.1.7 в сравнении со 141 смертью среди тех, кто был заражен ранними штаммами вируса.

Фокус сообщал, что в Германии выявили первые случаи заражения комбинированным штаммом коронавируса, который получил маркировку "B.1.525". Комбинированный штамм нашли у пассажира из Саксонии, которого обследовали в аэропорту Берлина. Поначалу этот случай считали первым в Германии, однако компания Centogene, изучившая образец, заявила, что мутировавшую разновидность вируса ранее был найден и в других образцах.